Вышла замуж в 19 и пела вместе с сыновьями: что известно про семью Ирины Федишин

Певица и продюсер женаты с 2006 года и воспитывают двух сыновей

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Украинская певица Ирина Федишин уже 20 лет замужем за продюсером Виталием Човныком. Супруги воспитывают двух сыновей, работают над музыкальными проектами и занимаются благотворительностью. В октябре 2026 года их семью постигла тяжелая трагедия: они потеряли дочь, которую ждали.

Виталий Човнык написал в Facebook: "Мы потеряли нашу маленькую доченьку… Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно", – написал Виталий Човнык.

Он добавил, что Ирина жива, но переживает тяжелое состояние. По словам Човника, ее жизни также угрожала опасность.

Пост Виталия Човныка в Facebook

Кто муж Ирины Федишин

Муж певицы – Виталий Човнык. Он продюсирует артистку, участвует в организации ее творческой деятельности и помогает развивать музыкальную карьеру жены.

Виталий Човнык

Их отношения начались задолго до того, как Ирина стала широко известной. По словам артистки, Виталий впервые обратил на нее внимание после концерта: подошел попросить автограф. Позже они обменялись номерами телефонов, начали общаться, а затем стали встречаться.

Ирина Федишин и Виталий Човнык

Ирина вышла замуж за Виталия в июле 2006 года, когда ей было 19 лет. В 2026 году супруги отметили 20-летие совместной жизни. К годовщине певица опубликовала архивные свадебные фотографии и рассказала, как много значит для нее муж.

Пост Ирины Федишин

Артистка признавалась, что не жалеет о раннем замужестве. За два десятилетия супруги пережили разные периоды, вместе воспитывали детей и работали над музыкальными проектами.

В 2021 году, к 15-летию брака, Ирина и Виталий символически повторили свадебную церемонию. Певица не раз говорила, что муж поддерживает ее в личной жизни и профессии.

Ирина Федишин и Виталий Човнык

Сколько детей у Ирины Федишин

До трагических событий октября 2026 года Ирина и Виталий воспитывали двух сыновей – Юрия и Олега. Семья живет во Львове. С раннего возраста дети знакомы с закулисьем музыкальной индустрии.

Старший сын Юрий

Юрий – старший ребенок супругов. Он рос в творческой атмосфере: с детства видел, как мама готовится к выступлениям, записывает песни и уезжает на гастроли.

В интервью Ирина рассказывала, что иногда брала сыновей на концерты, если выступала недалеко от дома. Так мальчики могли проводить больше времени с родителями и наблюдать за работой артистки.

Ирина Федишин с сыном Юрием

СМИ писали, что Юрий интересуется технической стороной концертной деятельности и компьютерными технологиями. Сообщалось также, что он помогает маме решать технические вопросы на выступлениях.

Ирина старается не допускать, чтобы дети считали известность родителей поводом для особых привилегий. В интервью певица говорила о важности дисциплины, уважения к старшим и умения договариваться.

Младший сын Олег

Олег – младший сын Ирины Федишин и Виталия Човныка. Как и старший брат, он с детства знаком с музыкой и концертной жизнью родителей.

В июне 2021 года Ирина представила песню "Братику", которую исполнила вместе с сыновьями. Идея композиции появилась в день рождения старшего сына Юрия. По словам певицы, сначала она хотела написать песню для него, а затем решила посвятить ее отношениям между братьями.

Ирина Федишин с сыном Олегом

В создании композиции участвовал и Виталий. Артистка рассказывала, что времени на работу было мало: семья записывала вокал и готовила материал к премьере почти до последнего момента.

В том же году мальчики впервые выступили с мамой в эфире программы "Ранок з Інтером". Олег тогда говорил, что в будущем хотел бы писать песни, а Юрий отмечал, что хотел бы красиво петь, как мама. Об этом совместном выступлении рассказывал "Интер".

Как Ирина Федишин воспитывает сыновей

Несмотря на плотный концертный график, певица старается находить время для детей. В интервью она рассказывала, что семья по возможности проводит свободные дни вместе: выбирается на природу, ходит в развлекательные центры или путешествует.

Ирина и Виталий придают большое значение дисциплине и уважению. Певица не хочет, чтобы сыновья росли избалованными, и старается объяснять им последствия поступков.

Ирина Федишин

Родители также поручают заботу о мальчиках бабушке и дедушке. Ирина рассказывала, что помощь ее родителей позволяет ей совмещать материнство с работой на сцене.

Музыка занимает важное место в жизни семьи, и дети уже участвовали в творческих проектах мамы, а не только бывали на ее концертах.

Ирина Федишин

Чем семья Федишин занимается за пределами сцены

Ирина и Виталий занимаются благотворительностью. Во время полномасштабной войны певица проводила благотворительные концерты и сборы в поддержку украинских военных. По данным СМИ, благодаря этой деятельности супруги приобрели и передали защитникам автомобили.

Война принесла семье и личную трагедию: ранее сообщалось о гибели двоюродного брата Ирины, который служил в Вооруженных силах Украины.

Виталий Човнык – муж Ирины, отец ее детей и партнер по работе. За 20 лет брака супруги создали семью, вместе развивали музыкальные проекты и воспитывали сыновей.

Сейчас поклонники следят за состоянием Ирины. Согласно последнему из найденных сообщений ее мужа от 13 октября, певица жива, но находится в тяжелом состоянии. В приведенных публикациях нет новых подтвержденных сведений о ее самочувствии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как живет и на чем ездит жена чиновника Кима.