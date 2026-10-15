Загиблі, пожежі та перебої зі світлом: наслідки нічної атаки по Україні

Російські удари зачепили промислові й транспортні об'єкти, а також райони поблизу житлової забудови

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В ніч на 15 жовтня Росія атакувала не тільки фронтир та лінію зіткнення. Дрони долетіли до глибокого тилу. Руйнівні вибухи стались щонайменше в чотирьох областях — на Волині, Рівненщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Російська атака на Кропивницький та Кіровоградщину в цілому тривала з вечора 14 жовтня — у місті пожежі, є перебої зі світлом та поранені. Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович повідомив, що кількість загиблих від ударів сягнула трьох. Травмовано щонайменше шістьох осіб, п'ятьом знадобилась госпіталізація.

Під ударом були логістика, транспортні та промислові підприємства. Водночас повідомляється, що влучання також були і поблизу житлових будинків.

Реактивні дрони росіяни застосували і проти Луцька. В місті працювали сили ППО, повідомив секретар міськради Андрій Разумовський. Пролунав щонайменше один вибух. 15 жовтня оголошено Днем жалоби у Луцькій міській територіальній громаді. Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Луцьк напередодні загинуло 6 людей, ще 13 отримали поранення.

Місто Рівне та Рівненщина вночі зазнали повітряної атаки — є руйнування у приватному секторі. Частина міста та району залишались без світла. Голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що наразі без жертв. Світло у Рівному станом на 6:20 ранку відновити вже вдалось, проте лінії електропередач пошкоджені, тож без електроенергії залишаються частково Здолбунів, в також Дядьковичі та Шпаків.

В Дніпропетровській області загинули двоє людей, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа. Під ударом були Дніпровськй та Павлоградський райони. В Новоолександрівській громаді двоє загиблих — росіяни зруйнували приватний будинок. Кількість постраждалих у Павлограді уточнюється — там горить кілька приватних будинків.

Наслідки удару по Дніпропетровщині/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Раніше "Телеграф" розповідав, що ризик епідемії в Києві внаслідок зупинки системи каналізації вважають малоймовірним. Проте, за тривалих відключень світла, можуть з'явитись і графіки подачі води.