Відстрочку від мобілізації в Україні хочуть посилити: кого торкнуться нові обмеження

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В Україні готують законодавчі зміни, які посилять правила відстрочки від мобілізації для людей, чиї родичі мають інвалідність, а також для тих, хто доглядає хворих близьких. Пропозиції торкнуться сім’ї з дітьми та дорослими, яким через стан здоров’я потрібна допомога.

Які умови відстрочки пропонують змінити

Про перегляд правил повідомила у Facebook правозахисниця, колишній міністр соціальної політики та екс-уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова. Український центр захисту прав людини, який вона представляє, отримав відповідь Офісу військового омбудсмана на відповідний запит.

За словами Денисової, у деяких випадках відстрочку пропонують надавати лише тим, хто постійно доглядає родича. При цьому враховуватимуть, чи є в сім’ї інші люди, здатні доглядати хворого чи виховувати дитину.

Як передає правозахисниця, в Офісі військового омбудсмана необхідність перегляду пояснюють тим, що підстави для відстрочення від мобілізації відрізняються від підстав для звільнення з військової служби. Автори пропозицій вважають: через це виникають проблеми із дотриманням принципів рівності та правової визначеності.

Кого торкаються запропонованих обмежень

Переглянути умови пропонують для декількох категорій військовозобов’язаних:

Батьки з інвалідністю до 18 років. Пропонують з’ясовувати, чи є інші люди, які зобов’язані виховувати дитину, а також чи виховують у сім’ї двох неповнолітніх дітей, одна з яких має інвалідність.

Пропонують з’ясовувати, чи є інші люди, які зобов’язані виховувати дитину, а також чи виховують у сім’ї двох неповнолітніх дітей, одна з яких має інвалідність. Батьки дітей із тяжкими захворюваннями, яким не встановили інвалідність. Для них хочуть запровадити додаткові умови: враховувати, чи є інші люди, які зобов’язані виховувати дитину, і чи виховують у сім’ї двох неповнолітніх дітей.

Для них хочуть запровадити додаткові умови: враховувати, чи є інші люди, які зобов’язані виховувати дитину, і чи виховують у сім’ї двох неповнолітніх дітей. Чоловіки та дружини людей з інвалідністю І та ІІ груп. Серед запропонованих вимог – фактично і постійно доглядати чоловіка чи дружину.

Серед запропонованих вимог – фактично і постійно доглядати чоловіка чи дружину. Чоловіки та дружини людей з інвалідністю III групи. У випадках, передбачених законом, – зокрема, при окремих онкологічних захворюваннях, відсутності кінцівок та інших порушеннях здоров’я – також пропонують запровадити вимогу про звільнення.

У випадках, передбачених законом, – зокрема, при окремих онкологічних захворюваннях, відсутності кінцівок та інших порушеннях здоров’я – також пропонують запровадити вимогу про звільнення. Люди, у яких батько чи мати мають інвалідність І чи ІІ групи. Для отримання відстрочки від них пропонують вимагати постійного догляду батьків. Таку ж умову хочуть встановити для догляду за батьками чоловіка чи дружини з інвалідністю цих груп.

Для отримання відстрочки від них пропонують вимагати постійного догляду батьків. Таку ж умову хочуть встановити для догляду за батьками чоловіка чи дружини з інвалідністю цих груп. Люди, які доглядають хворих членів сім’ї. Право на відстрочку пропонують пов’язати із відсутністю інших людей, які можуть забезпечити необхідний догляд.

Право на відстрочку пропонують пов’язати із відсутністю інших людей, які можуть забезпечити необхідний догляд. Родичі другого і третього ступенів спорідненості, що доглядають людей з інвалідністю I або II групи. Окрему основу для родичів третього ступеня пропонують виключити, а для родичів другого ступеня – запровадити додаткові обмеження.

Окрему основу для родичів третього ступеня пропонують виключити, а для родичів другого ступеня – запровадити додаткові обмеження. Опікуни людей, визнаних судом недієздатними. До умов пропонують додати вимогу про відсутність інших людей, які здійснюють опіку чи піклування.

Кого торкаються запропонованих обмежень. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чому Денисова критикує пропозиції

Людмила Денисова вважає, що не слід усувати розбіжності у законодавстві за рахунок звуження діючих гарантій для сімей. За її словами, Офіс військового омбудсмана пояснює зміни тим, що відстрочення через стан здоров’я родича, якщо обов’язковий догляд не потрібний, створює умови для ухилення від військової служби. Правозахисниця наголошує: людям з інвалідністю може регулярно потрібна допомога близьких, навіть якщо потреба у постійному догляді офіційно не встановлена.

Денисова нагадала про законопроект №15057, який обговорювали влітку. Він передбачав розширення можливостей звільнення з військової служби для дітей з інвалідністю. За даними Міністерства оборони, переданими Українському центру захисту прав людини, на той момент у Збройних силах України та безпосередньо підпорядкованих відомству військових частинах служили близько 2 тисяч військовослужбовців, які мали дітей з інвалідністю до 18 років.

На думку правозахисниці, нові пропозиції обмежують право на відстрочку для одних батьків замість того, щоб розширити гарантії для військовослужбовців із такими сімейними обставинами. Український центр захисту прав людини планує надіслати зауваження до профільного комітету Верховної Ради.

Що буде з діючими відстрочками

Чинні підстави для відстрочення зберігаються. Денисова наголосила, що документи, отримані від Офісу військового омбудсмана, містять законодавчі пропозиції. Щоб запровадити нові умови, відповідні зміни мають пройти встановлену процедуру ухвалення.

Як повідомляв "Телеграф", Житомирський окружний адміністративний суд відмовив у відстроченні чоловікові, який доглядав матір. У неї була інша повнолітня дочка. Суд послався на статтю 202 Сімейного кодексу: повнолітні діти зобов’язані утримувати непрацездатних батьків, чи живуть вони разом чи ні. Тому наявність іншого родича може мати значення при розгляді справи, але сама собою не доводить, що саме він забезпечує необхідний догляд. У судовій справі питання розглядали через обов’язок утримувати батька.