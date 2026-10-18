Отсрочку от мобилизации в Украине хотят ужесточить: кого коснутся новые ограничения

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В Украине готовят законодательные изменения, которые ужесточат правила отсрочки от мобилизации для людей, чьи родственники имеют инвалидность, а также для тех, кто ухаживает за больными близкими. Предложения затронут семьи с детьми и взрослыми, которым из-за состояния здоровья нужна помощь.

Какие условия отсрочки предлагают изменить

О пересмотре правил сообщила в Facebook правозащитница, бывший министр социальной политики и экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Украинский центр защиты прав человека, который она представляет, получил ответ Офиса военного омбудсмана на соответствующий запрос.

По словам Денисовой, в некоторых случаях отсрочку предлагают предоставлять только тем, кто постоянно ухаживает за родственником. При этом будут учитывать, есть ли в семье другие люди, способные ухаживать за больным или воспитывать ребенка.

Как передает правозащитница, в Офисе военного омбудсмана необходимость пересмотра объясняют тем, что основания для отсрочки от мобилизации отличаются от оснований для увольнения с военной службы. Авторы предложений считают: из-за этого возникают проблемы с соблюдением принципов равенства и правовой определенности.

Кого затрагивают предложенные ограничения

Пересмотреть условия предлагают для нескольких категорий военнообязанных:

Родители детей с инвалидностью до 18 лет. Предлагают выяснять, есть ли другие люди, обязанные воспитывать ребенка, а также воспитывают ли в семье двоих несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

Предлагают выяснять, есть ли другие люди, обязанные воспитывать ребенка, а также воспитывают ли в семье двоих несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность. Родители детей с тяжелыми заболеваниями, которым не установили инвалидность. Для них хотят ввести дополнительные условия: учитывать, есть ли другие люди, обязанные воспитывать ребенка, и воспитывают ли в семье двоих несовершеннолетних детей.

Для них хотят ввести дополнительные условия: учитывать, есть ли другие люди, обязанные воспитывать ребенка, и воспитывают ли в семье двоих несовершеннолетних детей. Мужья и жены людей с инвалидностью I и II групп. Среди предложенных требований – фактически и постоянно ухаживать за супругом или супругой.

Среди предложенных требований – фактически и постоянно ухаживать за супругом или супругой. Мужья и жены людей с инвалидностью III группы. В случаях, предусмотренных законом, – в частности, при отдельных онкологических заболеваниях, отсутствии конечностей и других нарушениях здоровья – тоже предлагают ввести требование об уходе.

В случаях, предусмотренных законом, – в частности, при отдельных онкологических заболеваниях, отсутствии конечностей и других нарушениях здоровья – тоже предлагают ввести требование об уходе. Люди, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы. Для получения отсрочки от них предлагают требовать постоянного ухода за родителями. Такое же условие хотят установить для ухода за родителями мужа или жены с инвалидностью этих групп.

Для получения отсрочки от них предлагают требовать постоянного ухода за родителями. Такое же условие хотят установить для ухода за родителями мужа или жены с инвалидностью этих групп. Люди, ухаживающие за больными членами семьи. Право на отсрочку предлагают связать с отсутствием других людей, которые могут обеспечить необходимый уход.

Право на отсрочку предлагают связать с отсутствием других людей, которые могут обеспечить необходимый уход. Родственники второй и третьей степеней родства, ухаживающие за людьми с инвалидностью I или II группы. Отдельное основание для родственников третьей степени предлагают исключить, а для родственников второй степени – ввести дополнительные ограничения.

Отдельное основание для родственников третьей степени предлагают исключить, а для родственников второй степени – ввести дополнительные ограничения. Опекуны людей, признанных судом недееспособными. К условиям предлагают добавить требование об отсутствии других людей, которые осуществляют опеку или попечительство.

Кого затрагивают предложенные ограничения. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Почему Денисова критикует предложения

Людмила Денисова считает, что не следует устранять различия в законодательстве за счет сужения действующих гарантий для семей. По ее словам, Офис военного омбудсмана объясняет изменения тем, что отсрочка из-за состояния здоровья родственника, если обязательный уход не требуется, создает условия для уклонения от военной службы. Правозащитница подчеркивает: людям с инвалидностью может регулярно требоваться помощь близких, даже если необходимость в постоянном уходе официально не установлена.

Денисова напомнила о законопроекте №15057, который обсуждали летом. Он предусматривал расширение возможностей увольнения с военной службы для родителей детей с инвалидностью. По данным Министерства обороны, переданным Украинскому центру защиты прав человека, на тот момент в Вооруженных силах Украины и непосредственно подчиненных ведомству воинских частях служили около 2 тысяч военнослужащих, у которых были дети с инвалидностью до 18 лет.

По мнению правозащитницы, новые предложения ограничивают право на отсрочку для одних родителей вместо того, чтобы расширить гарантии для военнослужащих с такими семейными обстоятельствами. Украинский центр защиты прав человека планирует направить замечания в профильный комитет Верховной Рады.

Что будет с действующими отсрочками

Действующие основания для отсрочки сохраняются. Денисова подчеркнула, что документы, полученные от Офиса военного омбудсмана, содержат законодательные предложения. Чтобы ввести новые условия, соответствующие изменения должны пройти установленную процедуру принятия.

Как сообщал "Телеграф", Житомирский окружной административный суд отказал в отсрочке мужчине, который ухаживал за матерью. У нее была другая совершеннолетняя дочь. Суд сослался на статью 202 Семейного кодекса: совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей, живут они вместе или нет. Поэтому наличие другого родственника может иметь значение при рассмотрении дела, но само по себе не доказывает, что именно он обеспечивает необходимый уход. В судебном деле вопрос рассматривали через обязанность содержать родителя.