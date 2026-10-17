Перевірте "Резерв+". Хто може отримати відстрочку по-новому

Результат з’явиться в застосунку "Резерв+".

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У суботу, 17 жовтня, розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжити без повторного подання заяв і звернення до державних установ.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. Автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян.

Кому і коли продовжать відстрочки

Щоб відстрочку продовжили автоматично, підстава для неї має залишатися чинною та підтверджуватися даними державних реєстрів. Перевірку проводять за єдиними правилами, використовуючи відомості з цих реєстрів.

Перевірка триватиме до 30 жовтня. Відстрочки оновлюватимуть поступово, тому користувачі отримуватимуть сповіщення в різний час.

Як дізнатися результат у застосунку "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" надішле сповіщення в будь-якому разі – і в разі успішного автоматичного продовження, і якщо відстрочку не продовжать. Якщо повідомлення ще не надійшло, потрібно дочекатися результатів перевірки.

Після продовження оновіть електронний військово-обліковий документ і перевірте, який новий строк дії відстрочки в ньому зазначено.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо відстрочку не продовжили автоматично, це не обов’язково означає, що право на неї втрачено. Можливо, у державних реєстрах немає потрібних відомостей або вони застаріли. Перевірте дані й за потреби оновіть їх.

Після цього можна подати новий запит через застосунок "Резерв+", якщо для відповідної категорії доступне оформлення онлайн. Ще один варіант – звернутися з документами до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Чинна відстрочка залишається чинною до завершення строку її дії.

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