Морози насуваються на Україну: у яких областях час діставати теплі речі

Кінець місяця може принести неприємний сюрприз

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Наприкінці жовтня українцям варто готуватися до помітного похолодання. За попереднім прогнозом, вже 26 жовтня у деяких містах температура може опуститися до +1…+2 градусів. Жителям східних областей краще заздалегідь підготуватися до холодних ранків та переглянути гардероб.

Про це свідчать дані погодного сервісу Meteo.ua.

Де в Україні стане холодніше

У Дніпрі 26 жовтня прогнозують близько +2 градусів, у Харкові – приблизно +1. Такі показники говорять про наближення холоднішого осіннього періоду.

Прогноз погоди у Дніпрі на 26 жовтня/Meteo.ua.

Якою буде погода у Харкові 26 жовтня/Meteo.ua.

Подібна ситуація з погодою буде і у Запоріжжі 26 жовтня. Очікується лише +2 градуси.

Погода у Запоріжжі на 26 жовтня/Meteo.ua.

Особливо холодно може бути вранці і ввечері: у цей час повітря буде помітно холодніше, ніж удень. Однак конкретні значення можуть змінитися – прогноз складений за кілька тижнів до зазначеної дати.

Зазначимо, що така температура повітря може бути у вказаних містах у нічний час. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до 11 градусів тепла.

До чого варто підготуватися українцям

Жителям східних регіонів до кінця жовтня варто дістати теплі куртки, светри та закрите взуття. Не завадить перевірити опалення будинку та підготувати теплі речі для дітей.

Автомобілістам слід враховувати можливе погіршення погоди та уважно стежити за станом доріг у холодні ранкові години. Якщо температура наблизиться до нуля, особливо обережно потрібно проїжджати ділянки, де може утворитись слизьке покриття.

Поки що рано говорити про перші заморозки чи ожеледицю саме 26 жовтня. Для таких висновків потрібні точніші дані про нічну температуру та погодні умови.

Важливо: прогноз на кінець місяця попередній. Ближче до 26 жовтня дані про температуру у Дніпрі, Харкові та інших містах України можуть суттєво змінитись.

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