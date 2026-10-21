"Нові правила" роботи ТЦК наробили галасу в Україні. Що вони означають насправді

У документі розписали порядок перевірки документів, затримання та доставки громадян до ТЦК

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В Україні обговорюють "нові правила" роботи ТЦК та поліції. Резонанс викликав порядок перевірки документів, затримання та доставки громадян до територіальних центрів комплектування. Однак не йдеться про нові повноваження: опублікований документ систематизує чинні норми законодавства і пояснює, як їх мають застосовувати на практиці.

Журналісти "Думської" отримали документ, який регулює перевірку документів, адміністративне затримання та доставку громадян до ТЦК. Як пише видання, затримувати громадян має право лише поліція. Правоохоронці повинні скласти протокол, роз’яснити людині її права та вести відеозапис того, що відбувається. Затримання не може тривати понад три години з моменту фактичного обмеження волі. Доставляти людину слід на поліцейському транспорті до певного ТЦК.

Важливо зазначити, що це внутрішня інструкція, яка систематизує чинні норми законодавства та встановлює порядок їх застосування під час взаємодії поліції та ТЦК.

Порядок взаємодії поліції та ТЦК/"Думська"

Порядок роботи ТЦК із документа

Перший етап – формування списків порушників

ТЦК складає перелік громадян, щодо яких потрібно вжити заходів, та направляє звернення до поліції через реєстр "Оберіг". Правоохоронці вносять відомості про цих людей до інформаційного порталу Національної поліції.

Другий етап – створення спільних груп оповіщення

Групою керує представник ТЦК, але затримувати громадян має право лише поліцейський.

Перевірки можуть відбуватися у парках, скверах та інших громадських місцях, на підприємствах, блокпостах та пунктах пропуску, а також за місцем проживання громадян. Сам собою такий порядок не дає права безперешкодно входити в житло.

Третій етап – перевірка документів

Документи у чоловіків віком від 18 до 60 років перевіряють поліцейські. Представники ТЦК з’ясовують, чи має громадянин військово-обліковий документ, і може вручити повістку. Водночас правоохоронці перевіряють своїми базами, чи перебуває людина в розшуку за зверненням ТЦК.

Четвертий етап – адміністративне затримання

Затримувати громадянина може лише поліцейський. Це передбачено статтями 259-263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Законом України "Про Національну поліцію".

Правоохоронці зобов’язані:

повідомити підстави затримання та роз’яснити право на безоплатну правову допомогу;

скласти протокол про адміністративне затримання;

безперервно знімати те, що відбувається на нагрудну камеру;

застосовувати примусові заходи лише в рамках закону.

П’ятий етап – доставка до ТЦК

Затриманого можуть доставити до найближчого ТЦК, центру за місцем реєстрації або за місцем виявлення порушення.

Доставляти громадянина має поліцейський транспорт. Представники ТЦК можуть супроводжувати його, але не мають права самостійно доставляти. При цьому відсутність на автомобілі поліцейської символіки ще не означає, що вона не належить до транспорту поліції.

Адміністративне затримання не може тривати понад три години з моменту фактичного обмеження свободи людини.

Шостий етап – перевірка даних у ТЦК

Після доставки працівники центру перевіряють відомості про громадянина через реєстр "Оберіг" та складають довідку про доставку (супровід). Її використовують для обліку, але вона не замінює протоколу про адміністративне затримання, який складає поліція.

Далі громадянин може пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), отримати рішення у справі про адміністративне правопорушення, уточнити дані чи стати на військовий облік.

Сьомий етап – щоденна звірка

Поліція та ТЦК мають щодня звіряти кількість фактично затриманих та доставлених громадян, а потім доповідати про результати керівництва.

Порядок взаємодії поліції та ТЦК/"Думська"

Порядок взаємодії поліції та ТЦК/"Думська"

Що це означає для громадян

Описаний порядок розмежовує повноваження поліції та ТЦК та встановлює послідовність дій під час перевірки документів, затримання та доставки громадян.

Головне: затримувати може лише поліція, протокол обов’язковий, те, що відбувається, потрібно безперервно знімати на відео, а термін затримання обмежений трьома годинами.

Раніше поліція вже брала участь у мобілізаційних заходах разом із представниками ТЦК. Вона могла перевіряти військово-облікові документи, а за наявності законних підстав – затримувати порушників та доставляти їх до ТЦК. Ці повноваження закріпили у законодавстві, зокрема після змін 2024 року.

У документі, який публікує "Думська", детально описується процедура: від складання списків та перевірки документів до оформлення затримання, доставки та щоденної звірки даних. Щоб точно визначити, які саме норми змінилися, слід порівняти повний текст наказу з колишнім порядком.

Як повідомляв "Телеграф", якщо при перевірці виявили порушення правил військового обліку або розбіжність між документом та даними реєстру "Оберіг", старший групи оповіщення пропонує військовозобов’язаному або резервісту пройти до ТЦК, щоб уточнити дані, стати на облік або пройти медогляд. Ця пропозиція не означає, що співробітники ТЦК можуть примусово доставити людину. Якщо він відмовляється їхати добровільно, затримати і доставити його має право поліцейський зі складу групи.