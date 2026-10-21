"Новые правила" работы ТЦК наделали шуму в Украине. Что они значат на самом деле

В документе расписали порядок проверки документов, задержания и доставки граждан в ТЦК

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украине обсуждают "новые правила" работы ТЦК и полиции. Резонанс вызвал порядок проверки документов, задержания и доставки граждан в территориальные центры комплектования. Однако речь не идет о новых полномочиях: опубликованный документ систематизирует действующие нормы законодательства и объясняет, как их должны применять на практике.

Журналисты "Думской" получили документ, который регулирует проверку документов, административное задержание и доставку граждан в ТЦК. Как пишет издание, задерживать граждан вправе только полиция. Правоохранители должны составить протокол, разъяснить человеку его права и вести видеозапись происходящего. Задержание не может длиться более трех часов с момента фактического ограничения свободы. Доставлять человека следует на полицейском транспорте в определенный ТЦК.

Важно указать, что это внутренняя инструкция, которая систематизирует действующие нормы законодательства и устанавливает порядок их применения при взаимодействии полиции и ТЦК.

Порядок взаимодействия полиции и ТЦК / "Думская"

Порядок работы ТЦК из документа

Первый этап – формирование списков нарушителей.

ТЦК составляет перечень граждан, в отношении которых нужно принять меры, и направляет обращение в полицию через реестр "Оберіг". Правоохранители вносят сведения об этих людях в информационный портал Национальной полиции.

Второй этап – создание совместных групп оповещения.

Группой руководит представитель ТЦК, но задерживать граждан вправе только полицейский.

Проверки могут проходить в парках, скверах и других общественных местах, на предприятиях, блокпостах и пунктах пропуска, а также по месту жительства граждан. Сам по себе такой порядок не дает права беспрепятственно входить в жилье.

Третий этап – проверка документов.

Документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет проверяют полицейские. Представители ТЦК выясняют, есть ли у гражданина военно-учетный документ, и могут вручить повестку. Одновременно правоохранители проверяют по своим базам, находится ли человек в розыске по обращению ТЦК.

Четвертый этап – административное задержание.

Задерживать гражданина может только полицейский. Это предусмотрено статьями 259–263 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Законом Украины "О Национальной полиции".

Правоохранители обязаны:

сообщить основания задержания и разъяснить право на бесплатную правовую помощь;

составить протокол об административном задержании;

непрерывно снимать происходящее на нагрудную камеру;

применять меры принуждения только в рамках закона.

Пятый этап – доставка в ТЦК.

Задержанного могут доставить в ближайший ТЦК, центр по месту регистрации или по месту выявления нарушения.

Доставлять гражданина должен полицейский транспорт. Представители ТЦК могут сопровождать его, но не вправе самостоятельно доставлять. При этом отсутствие на автомобиле полицейской символики еще не означает, что он не относится к транспорту полиции.

Административное задержание не может длиться более трех часов с момента фактического ограничения свободы человека.

Шестой этап – проверка данных в ТЦК.

После доставки сотрудники центра проверяют сведения о гражданине через реестр "Оберіг" и составляют справку о доставке (сопровождении). Ее используют для учета, но она не заменяет протокол об административном задержании, который составляет полиция.

Дальше гражданин может пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), получить решение по делу об административном правонарушении, уточнить данные или встать на воинский учет.

Седьмой этап – ежедневная сверка.

Полиция и ТЦК должны каждый день сверять количество фактически задержанных и доставленных граждан, а затем докладывать о результатах руководству.

Порядок взаимодействия полиции и ТЦК / "Думская"

Порядок взаимодействия полиции и ТЦК / "Думская"

Что это означает для граждан

Описанный порядок разграничивает полномочия полиции и ТЦК и устанавливает последовательность действий при проверке документов, задержании и доставке граждан.

Главное: задерживать может только полиция, протокол обязателен, происходящее нужно непрерывно снимать на видео, а срок задержания ограничен тремя часами.

Ранее полиция уже участвовала в мобилизационных мероприятиях вместе с представителями ТЦК. Она могла проверять военно-учетные документы, а при наличии законных оснований – задерживать нарушителей и доставлять их в ТЦК. Эти полномочия закрепили в законодательстве, в том числе после изменений 2024 года.

В документе, который публикует "Думская", подробно описывается процедура: от составления списков и проверки документов до оформления задержания, доставки и ежедневной сверки данных. Чтобы точно определить, какие именно нормы изменились, нужно сравнить полный текст приказа с прежним порядком.

Как сообщал "Телеграф", если при проверке выявили нарушение правил воинского учета или расхождение между документом и данными реестра "Оберіг", старший группы оповещения предлагает военнообязанному или резервисту проследовать в ТЦК, чтобы уточнить данные, встать на учет или пройти медосмотр – о полномочиях группы. Это предложение не означает, что сотрудники ТЦК могут принудительно доставить человека. Если он отказывается ехать добровольно, задержать и доставить его вправе полицейский из состава группы.