Процессуальные возбуждения по делу Сенниченко могут поставить под угрозу будущий приговор — эксперт

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Течение подготовительного производства по делу бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко вызывает обеспокоенность возможными процессуальными нарушениями, которые при определенных обстоятельствах могут повлиять на законность будущего приговора.

Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний, проанализировав судебное разбирательство в Высшем антикоррупционном суде.

Автор отмечает, что дело охватывает десять обвиняемых, юридическое лицо и эпизоды, связанные с двумя крупными государственными предприятиями. Такой масштаб требует особого внимания соблюдению прав всех участников процесса.

В частности, трудности возникли с вовлечением в заседания Александра Горбуненко, находящегося под стражей в США в рамках миграционной процедуры.

Его адвокат Антон Журавель сообщил суду, что подзащитный готов приобщаться к разбирательству через видеоконференцию, однако не может самостоятельно организовать подключение. Для этого необходимо взаимодействие с компетентными американскими органами.

Несмотря на это, прокурор Алина Жовницкая возражала против предложенного адвокатами порядка дистанционного участия обвиняемого.

Отдельно Загородний остановился на ее объяснениях по поводу осведомленности о положении Горбуненко. По его словам, прокурор заявила об отсутствии официальной информации о содержании обвиняемого под стражей, однако впоследствии назвала дату рассмотрения его дела в США — 19 ноября. Защита утверждает, что соответствующих сведений в поданных документах не было.

По мнению эксперта, прокуратура должна объяснить свою позицию и предложить ясный способ обеспечения присутствия Горбуненко на заседаниях.

"Приговор должен быть не только обоснованным, но и принят с соблюдением надлежащей процедуры: существенные процессуальные нарушения могут стать основанием для его отмены", — подчеркнул Загородний.

Еще один аспект, который анализирует автор, — объединение в одном производстве эпизодов по Одесскому припортовому заводу и Объединенной горно-химической компании.

По утверждению защиты, фигурирующие в разных эпизодах частные компании "АГТ" и "Беланта" не вели совместной финансово-хозяйственной деятельности. В то же время отсутствие прямых коммерческих связей, отмечает эксперт, само по себе не свидетельствует о незаконности объединения. Важно, чтобы связь между инкриминируемыми действиями была надлежащим образом обоснована.

Также автор призвал выяснить роль лиц, связанных с "административным модулем", упомянутым в меморандуме с июня 2021 года. По версии защиты этому модулю предполагалась треть будущего экономического результата от договоренностей, связанных с двумя предприятиями.

Подытоживая, эксперт подчеркнул: главное не то, как быстро дело перейдет к рассмотрению по существу, а будут ли соблюдены все требования закона, чтобы окончательное судебное решение не оказалось под угрозой отмены.