Не ведіться на слово "акція". Якою хитрістю "АТБ" може виманювати більше грошей

Акційна ціна — не завжди найвигідніша

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Акції в "АТБ" — популярний спосіб зекономити, проте купівля акційних товарів не завжди дає змогу платити менше. Не варто орієнтуватися тільки на позначку "акція".

"Телеграф" розповідає, як не потрапити на гачок маркетологів та не переплачувати. Зазвичай, коли покупець бачить акцію на товар свого улюбленого бренду — він одразу кладе його у кошик, але часто схожий продукт іншого виробника може коштувати дешевше навіть без знижок.

Для прикладу візьмемо каву певного бренду, яка в акції коштує 280 гривень. При цьому ціна подібної за типом і вагою кави іншого виробника – 250 гривень без акції. В цьому випадку товар зі знижкою фактично виходить дорожчим, ніж аналогічний за звичайною ціною.

Втім, постійно класти до кошика найдешевшу позицію — не завжди виправдане рішення. Той сами товар у різних виробників може суттєво відрізнятися на смак, за складом, якістю.

Однак не варто орієнтуватися лише на один бренд та чекати знижок саме на нього. Можливо, скуштувавши аналог іншого виробника ви відкриєте для себе новий якісний товар.

Особливо це актуально, коли йдеться про продукти щоденного вжитку: молоко, масло, крупи, макарони, каву та солодощі. Можливо, не варто платити більше лише за знайому назву та ігнорувати дешевший аналог менш "розкрученого" виробника, адже він може не поступатися за якістю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що акційний товар з "АТБ" дуже розчарував українку. Вона показала неприємний "сюрприз".