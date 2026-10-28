"Это огромный потенциал": военные рассказали, почему нужно мобилизовать женщин

Этот процесс может изменить армию, однако необходим подготовить общество

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Военнослужащая корпуса "Хартия" Екатерина Шаванова и военнослужащая Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Ольга "Даяна" Носик поддержали идею мобилизации женщин. Они считают, что это поможет преобразовать войско изнутри и обеспечит равные права и обязанности.

Об этом они рассказали "Телеграфу". Подробнее читайте в материале: "Я за всеобщую мобилизацию женщин": что говорят защитницы из ВСУ об обязательном призыве в Украине".

Шаванова: армию проще менять изнутри

По мнению Шавановой, потенциал женщин в войске остается неиспользованным. Она признает, что служба связана с рисками, но считает участие в защите страны базовой гражданской обязанностью.

"Я за мобилизацию женщин. Это огромный потенциал, который не используется. Я сама пошла служить. Понимаю все риски, понимаю, что очень часто звучит: "Пусть все остальные сначала пойдут", но для меня это базовая вещь. Мы должны принимать эту модель, войско должно меняться, и чем больше там будет женщин, тем лучше войско к ним приспособится", – заявила военнослужащая.

Шаванова также отметила, что женщинам, которые приходят в армию, приходится объяснять свое решение. По ее мнению, всеобщая мобилизация сняла бы этот вопрос, а место для каждого человека определяли бы уже внутри войска.

"Каждая женщина, которая приходит в войско, должна отвечать на вопрос: "А почему ты решила присоединиться?" А я не хочу. Потому что это мой долг как гражданина – присоединиться. Поэтому я за то, чтобы была общая мобилизация. И я об этом не говорю, а взяла и пошла. Хотя сделать этот шаг – как прыгнуть из самолета: очень сложно", – сказала Шаванова.

Екатерина Шаванова

Носик: общество нужно подготовить

Ольга "Даяна" Носик, военнослужащая Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, тоже положительно оценивает идею мобилизации женщин. Однако для ее реализации, считает она, нужно подготовить общество.

"Я считаю, что это довольно неплохая идея. Но для реализации этой идеи нужно общество подготовить. Рано или поздно это может произойти, если война будет длительной. Женщины на самом деле – это тоже нужный ресурс для войска. Женщина может не только просить права у общества, но, как и мужчины, может брать на себя обязанности", – подчеркнула Носик.

Военнослужащая Ольга "Даяна" Носик считает, что женщин нужно привлекать к службе

Как женщины поступают на службу сейчас

По состоянию на октябрь 2026 года женщины в Украине вступают в Силы обороны добровольно. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в заявлении от 25 августа 2026 года сообщил, что обязательную мобилизацию женщин не проводят, не готовят и не рассматривают.

Обязательному воинскому учету подлежат женщины с медицинским или фармацевтическим образованием в возрасте от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья и возрасту. Согласно части 12 статьи 1 закона Украины № 2232-XII "О воинской обязанности и военной службе", в военное время женщин, состоящих на учете, привлекают к службе или работам по обеспечению обороны только добровольно.

По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в 2026 году в Вооруженных силах Украины служат более 75 тысяч женщин, среди них свыше 55 тысяч военнослужащих. По сравнению с 2025 годом защитниц в украинском войске стало на 7 тысяч больше.

Как сообщал "Телеграф", бывший министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что женщины могут управлять дронами благодаря более быстрой реакции. По его словам, привлекать женщин к службе следует не через мобилизацию всех в армию, а начиная с общенациональной подготовки.