Жінки мають кращу реакцію: Резніков пояснив, як українок можна залучати до служби

Ексміністр наголосив, що жодні міжнародні домовленості не можуть замінити власну обороноздатність

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Україна, перед початком дискусії про мобілізацію жінок, має вивчити досвід не тільки Ізраїлю, а й Данії, Швеції, Норвегії та Нідерландів. Перспективно, такий крок може подвоїти мобілізаційний ресурс України, адже жінки зможуть замінити чоловіків на тилових посадах і не тільки.

Як наголосив в інтерв'ю "Телеграфу" колишній міністр оборони Олексій Резніков, має йтись не про мобілізацію всіх до війська, а спочатку про загальнонаціональну підготовку. "Далі, якщо буде досягнуто консенсусу більшості населення (по суті, укладений новий суспільний договір), тоді законопроєкт вноситься в парламент і приймається закон, який введе цю норму. Або зміни до Конституції", — зауважує ексміністр.

Повний текст інтерв'ю можна прочитати за посиланням: Чи потрібні бази НАТО в Україні? Зараз – ні: Резніков про завершення війни, план Путіна і мобілізацію жінок, ч. II

Щодо перебування жінок в тилу, це теж має бути окремий законопроєкт. Резніков акцентує — так званий нейтрально-гендерний військовий обов'язок — питання майбутнього, адже Росія залишиться сусідом України.

Тому тут немає зради. Тут питання — подумати на далеку перспективу, як ми будемо боронити нашу країну. Не дасть нам гарантії НАТО! Не дасть жодна угода, яку підпишуть в Кремлі навіть умовно під гарантії Західного світу. Єдина гарантія нашої безпеки — це ми самі. Олексій Резніков, ексміністр оборони

Що ж до фізичних можливостей жінок на службі, Резніков каже, що у них фізіологічно краща реакція, зокрема у керуванні дронами. "Мій тато був проректором Інституту фізичної культури, вченим і робив дослідження стрілецької реакції дівчат і хлопців. У дівчат реакція на загрозу швидше. Периферичний зір у дівчат краще розвинений", — зауважив він у розмові.

Окремо Резніков пояснив, що в разі, якби Україна дійшла до зміни законодавства в цьому питання, норма могла б стати такою, що чоловік та жінка, в разі якщо в родині є діти, визначають — хто може бути мобілізований. "Не можуть обидва бути мобілізовані. Ні в якому разі!", — наголошує ексміністр та зауважує — це можливо тільки якщо суспільство дійде згоди в питання мобілізації жінок.

Перша частина інтерв'ю Резнікова "Телеграфу" була присвячена підготовці Росії до нападу на Україну. Коли Володимир Путін вирішив напасти, чи можна було цьому зарадити, що він хотів від Володимира Зеленського в Парижі: Сурков бігав по стелі, Путін був змучений, а Зеленський вірив, що можна домовитись, – Резніков про те, як починалася велика війна ч. I