Кінець воєнного стану: коли чоловіки зможуть виїхати за кордон і що буде з мобілізацією

Питання щодо воєнного стану не можна вирішити лише одним указом

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У понеділок, 26 жовтня, Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 29 січня 2027 року. Але, які зміни чекатимуть на громадян, якщо уявити, що це положення скасують.

В цілому, скасування воєнного стану в Україні призведе до припинення дії спеціальних обмежень, завершення загальної мобілізації та повернення звичайного правового режиму, проте це станеться тільки після перехідного періоду, який може мати певні особливості. "Телеграф" розповість про ймовірні варіанти того, як це відбуватиметься.

За яких умов може завершитися воєнний стан?

У грудні 2025 року президент Володимир Зеленський наголошував, що війна з Росією не завершиться до отримання Україною дієвих гарантій безпеки. До цього моменту, за його словами, неможливо припинити дію воєнного стану.

"Перш за все, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, і тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчиться, ми не зможемо визнати, що вона закінчилася, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Що зміниться в Україні після скасування воєнного стану

Згідно зі статтею 7 Закону "Про правовий режим воєнного стану", воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строку, на який його було введено. До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності Президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через медіа.

Після цього, примусовий призов до Збройних Сил України на підставі загальної мобілізації автоматично припиниться. А військовослужбовці, які були призвані під час мобілізації, підлягатимуть звільненню в запас. Проте цей процес, ймовірно, відбуватиметься поетапно та з певним перехідним періодом, щоб уникнути різкого відтоку людей з Сил оборони.

Обмеження на пересування у нічний час та патрулювання вулиць під час комендантської години також будуть скасовуватись. Особливий режим роботи підприємств, військово-цивільних чи військовий адміністрації також скасують. На всій території країни повинно бути відновлене функціонування місцевих органів самоврядування у звичному режимі.

Примусовий призов до ЗСУ на підставі загальної мобілізації автоматично припиниться

Коли можна буде виїхати за кордон

Згідно із Законом "Про правовий режим воєнного стану", обмеження на виїзд військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років пов’язані саме з дією воєнного стану. Тож після його офіційного скасування ці обмеження повинні втратити чинність.

Проте відкриття кордонів може не відбутись відразу після оголошення указу. Парламент або уряд мають встановити певний перехідний період, спеціальні правила або зберегти окремі обмеження, зокрема, для військових, осіб, задіяних у відновленні інфраструктури, або через безпекові ризики, що можуть нікуди не зникнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зміниться в питаннях бронювання від мобілізації для українців та бізнесу до 1 грудня.