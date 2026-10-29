Фірма зі статутним капіталом 100 грн отримала мільйони від Хмельницької АЕС: хто її власник

За постачальником металоконструкцій стоїть рівненський бізнесмен

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У жовтні 2026 року рівненське приватне підприємство "Фірма "Техзапчастина" отримало контракт на постачання каркасних металоконструкцій для Хмельницької АЕС на 21,48 млн грн з ПДВ. Для компанії це рекордне замовлення. Ця фірма зі статутним капіталом лише 100 грн, а з боку станції контракт погодив заступник генерального директора із забезпечення виробництва ХАЕС Володимир Гуменюк.

Про це повідомляє "Телеграф". Подробиці – у матеріалі "Завищені ціни та змова на торгах: чому "Енергоатом" знову працює з фірмою скандального підрядника".

За даними YouControl, єдиний бенефіціар і директор підприємства – рівненський бізнесмен Михайло Богданович Мельник. З ним пов’язані ще дві компанії, до яких раніше виникали претензії під час державних закупівель.

Від кухонного приладдя до замовлень атомної станції

Тривалий час "Фірма "Техзапчастина" виконувала невеликі підряди: постачала кухонне приладдя для ліцеїв і ремонтувала ліфти для місцевих комунальних підприємств. Згодом у списку її замовлень з’явилися багатомільйонні постачання для атомної енергетики.

У червні 2025 року Хмельницька АЕС уклала з підприємством договір на постачання модульних вагончиків вартістю 11,3 млн грн. У жовтні 2026 року фірма отримала ще більший контракт – на металоконструкції. Саме він привернув увагу редакції до постачальника.

За статистикою державних закупівель YouControl, загальна вартість лотів, виграних підприємством, сягнула 103 389 192 грн. Це 87,36% від очікуваної вартості всіх лотів, у яких воно брало участь. Окремо у статистиці вказано суму виконаних договорів – 49 594 838 грн.

Вартість виграних "Фірмою "Техзапчастина" державних лотів перевищила 103 млн грн

Які претензії виникали до інших фірм Мельника

Серед інших компаній Михайла Мельника – "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39". Раніше сам "Енергоатом" відхиляв її пропозиції на тендерах через недобросовісні ціни.

Ще одна його компанія, ТОВ "АРМ-ЕКО", фігурувала у скандалі з постачанням російських холодильників. Антимонопольний комітет України також викрив її в антиконкурентній змові. Після цього підприємство потрапило до "чорного списку" відомства.

Пов’язані з Мельником юридичні та фізичні особи неодноразово згадувалися в журналістських розслідуваннях про тендерні умови, прописані під певних учасників. Тепер велике замовлення "Енергоатома" отримало інше підприємство того самого власника – "Фірма "Техзапчастина".

Як повідомляв "Телеграф", "Енергоатом" уклав договір на юридичні консультації для наглядової ради на величезну суму. У березні 2023 року гранична вартість договору з цією фірмою становила у десятки разів менше.