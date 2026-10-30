Росія масовано атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами. Які міста були під ударом

Росіяни не припиняють обстрілів ані вдень ані вночі

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Вночі та рано вранці у п'ятницю, 30 жовтня, Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами. Під ударами були Київ та Полтавщина.

Кременчук

"Телеграф" розповідає про атаку РФ на Україну 30 жовтня. Повітряні Сили попередили про рух ворожих балістичних ракет на місто Кременчук, близько 3-ї години ночі в місті почули вибухи.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, росіяни атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі.

За даними ПС ворог також спрямував на Кременчук крилаті ракети близько 6-ї години ранку.

Київ

Близько 6-ї години ранку у Києві було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. У КМВА поінформували, що в Оболонському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння на відкритій території.

Крім того, внаслідок ракетної атаки на Київ ввечері 29 жовтня загинула людина. У Дніпровському районі уламки ракети впали та загорілися у дворі житлового комплексу. Ще в одному будинку вибуховою хвилею вибило вікна.

Як повідомляв "Телеграф", 29 жовтня російський дрон атакував електропотяг на вокзалі Дніпра. Загинули 14 людей. Також 14 людей отримали поранення.