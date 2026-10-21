Діра замість квартир і уламки навколо: який вигляд має будинок у Києві після удару дрона. Репортаж Яна Доброносова

Після влучання спалахнула пожежа

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Уранці 21 жовтня ворожий "шахед" влучив у 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі Києва. Двоє людей загинули, ще двох поранених госпіталізували. На місці атаки побував фоторепортер "Телеграфу" Ян Доброносов.

Влучання сталося на рівні 20-го поверху й спричинило загоряння багатоповерхівки. Вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновані конструкції квартири.

Унаслідок атаки в багатоповерхівці частково зруйновані конструкції квартир

Після удару в багатоповерхівці - діра

Унаслідок атаки в багатоповерхівці частково зруйновані конструкції одразу кількох квартир

Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини. Тіло ще однієї виявили під час розбору завалів.

Удар ворожого дрона пошкодив квартири на рівні 20-го поверху

Удар ворожого дрона пошкодив квартири на рівні 20-го поверху

Уламками засипане все навкруги

"2 людини загинули в Святошинському районі внаслідок ранкової атаки ворога на столицю. 2 постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували", – повідомив Віталій Кличко. У пошкодженій багатоповерхівці та сусідньому будинку вибило вікна.

В будинку вибиті вікна

Де постраждалі можуть отримати допомогу

У Святошинському районі розгортають штаб допомоги постраждалим від атаки 21 жовтня. Він працюватиме за адресою: проспект Берестейський, 109.

Після атаки на житловий будинок у Києві рятувальники розбирали завали

Після атаки на житловий будинок у Києві рятувальники розбирали завали

Після атаки на житловий будинок у Києві рятувальники розбирали завали

У штабі постраждалі зможуть подати заяву на матеріальну допомогу й отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене майно та державних програм підтримки. Там також пояснюватимуть, що робити далі, і нададуть перелік необхідних документів.

Ранкова атака дрона в Святошинському районі пошкодила і припарковані машини

Як повідомляв "Телеграф", раніше російський дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва – на рівні 12–16-го поверхів. Тоді, внаслідок влучання одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.