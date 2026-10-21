Діра замість квартир і уламки навколо: який вигляд має будинок у Києві після удару дрона. Репортаж Яна Доброносова
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Після влучання спалахнула пожежа
Уранці 21 жовтня ворожий "шахед" влучив у 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі Києва. Двоє людей загинули, ще двох поранених госпіталізували. На місці атаки побував фоторепортер "Телеграфу" Ян Доброносов.
Влучання сталося на рівні 20-го поверху й спричинило загоряння багатоповерхівки. Вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновані конструкції квартири.
Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини. Тіло ще однієї виявили під час розбору завалів.
"2 людини загинули в Святошинському районі внаслідок ранкової атаки ворога на столицю. 2 постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували", – повідомив Віталій Кличко. У пошкодженій багатоповерхівці та сусідньому будинку вибило вікна.
Де постраждалі можуть отримати допомогу
У Святошинському районі розгортають штаб допомоги постраждалим від атаки 21 жовтня. Він працюватиме за адресою: проспект Берестейський, 109.
У штабі постраждалі зможуть подати заяву на матеріальну допомогу й отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене майно та державних програм підтримки. Там також пояснюватимуть, що робити далі, і нададуть перелік необхідних документів.
Як повідомляв "Телеграф", раніше російський дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва – на рівні 12–16-го поверхів. Тоді, внаслідок влучання одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.