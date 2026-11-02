Не мають житла та родичів: Лубінець розповів, як Україна допомагає евакуйованим з Олешок

На яку допомогу вони можуть розраховувати люди

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Евакуйованим із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині надають фінансову допомогу, забезпечують їжею, ліками та одягом. Українські служби також допомагають оформити документи й вирішують питання з подальшим розселенням людей.

Про те, яку підтримку вже отримують українці та що чекає на тих, кому нікуди повертатися, 2 листопада на пресконференції повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про це передає кореспондент "Телеграфу".

Більше читайте у матеріалі: Вивозили і живих, і тіла загиблих. Як відбувалася евакуація жителів Олешок

Яку допомогу вже отримують евакуйовані

За словами Дмитра Лубінця, робота з евакуйованими розпочалася ще в неділю вранці. З кожною людиною працюють відповідні фахівці, які з'ясовують її потреби та визначають, якої саме підтримки вона потребує.

Омбудсмен уточнив, що йдеться не лише про матеріальну допомогу, а й про оформлення необхідних документів.

"Ми вже знаємо потреби щодо фінансової допомоги, забезпечення документами (це вже зроблено: оформлення банківських карток), забезпечення їжею, ліками, одягом", — зазначив Лубінець.

Частину людей доправлять до рідних

Для евакуйованих, які мають близьких на підконтрольній Україні території, передбачили можливість подальшого переїзду до них.

"Зараз ми вже знаємо тих, хто хоче, щоб їм допомогли приїхати до рідних і близьких, які проживають на території України", — розповів омбудсмен.

Окрему увагу приділяють евакуйованим, які після виїзду з окупації не мають куди повертатися. Для них передбачили розміщення у місцях тимчасового проживання.

"Є перелік людей, які не мають родичів, не мають житла, і зараз вже напрацьовані адреси фізично МТП, місць тимчасового проживання, куди вони будуть доставлені", — зазначив Лубінець.

Дмитро Лубінець. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Хто координує допомогу

До роботи з евакуйованими залучені не лише українські державні структури, а й міжнародні партнери.

"Тобто повний супровід зараз здійснюється з боку багатьох органів влади, міжнародних наших партнерів", — наголосив він.

Раніше, "Телеграф" розповідав, що Лубінець пояснив своє ставлення до російської омбудсменки.