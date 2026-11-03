58 підписів, спільні донори та мільйонні гранти: хто насправді вимагає ухвалити Антикорупційну стратегію

Як з'ясувалося, 58 підписів не означають 58 незалежних громадських організацій

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

За заявою 58 підписантів, які закликали Верховну Раду ухвалити Антикорупційну стратегію на 2026–2030 роки, дослідники виявили пов’язані між собою громадські організації та спільні джерела фінансування. Також вони встановили, що представники деяких структур брали участь у розробленні документа.

Про це йдеться у спільному дослідженні ГО "Правова держава" та громадської ініціативи "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine), яке 2 листопада оприлюднили на сайті "Антирейд".

Дослідники перевірили підписантів заяви від 27 жовтня. У ній громадські організації закликали парламент ухвалити законопроєкт №15230-д без змін. Перевірка показала: 58 підписів не означають, що заяву підтримали 58 незалежних організацій.

За даними державних реєстрів, у списку вказано 52 зареєстровані неприбуткові юридичні особи. Деякі організації фігурують двічі, а окремі підписанти мають спільних керівників або засновників.

За 2025 рік 41 організація-підписант задекларувала сукупний дохід близько 791 млн грн. На десять організацій припадають 568 млн грн, або 72% цієї суми.

Серед організацій із найбільшими доходами – DiXi Group (100,8 млн грн), Transparency International Ukraine (88,4 млн грн), Центр економічної стратегії (67,6 млн грн), DEJURE (53,4 млн грн) і Центр протидії корупції (51,5 млн грн).

Автори дослідження виявили численні зв’язки між підписантами через спільних засновників і керівників, а також грантові проєкти. За їхніми підрахунками, ці зв’язки об’єднують 23 учасників заяви в одну мережу.

На думку авторів, ті самі організації беруть участь у формуванні державної політики, отримують міжнародне фінансування, а потім публічно вимагають її затвердження.

Дослідники звернули увагу й на Громадську раду при НАЗК, яка також підписала заяву. За оприлюдненими ними даними, чинний склад ради працює з червня 2020 року, хоча закон передбачає дворічний строк повноважень.

Повне дослідження з переліком підписантів і даними про їхніх засновників, керівників, доходи та донорів опублікували на сайті "Антирейд".