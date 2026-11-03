58 подписей, общие доноры и миллионные гранты: кто на самом деле требует принять Антикоррупционную стратегию

Как выяснилось, 58 подписей не означают 58 независимых общественных организаций.

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Исследователи обнаружили связанные между собой общественные организации и общие источники финансирования за заявлением 58 подписантов, призвавших Верховную Раду принять Антикоррупционную стратегию на 2026–2030 годы. Также они установили, что представители некоторых структур участвовали в разработке документа.

Об этом говорится в совместном исследовании ОО "Правова держава" и общественной инициативы "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine), опубликованном 2 ноября на сайте "Антирейд".

Исследователи проверили подписантов заявления от 27 октября. В нём общественные организации призвали парламент принять законопроект №15230-д без изменений. Проверка показала: 58 подписей не означают, что заявление поддержали 58 независимых организаций.

Согласно данным государственных реестров, в списке указаны 52 зарегистрированных неприбыльных юридических лица. Некоторые организации фигурируют дважды, а у отдельных подписантов общие руководители или учредители.

За 2025 год 41 организация-подписант задекларировала совокупный доход около 791 млн грн. На десять организаций приходится 568 млн грн, или 72% этой суммы.

Среди организаций с наибольшими доходами – DiXi Group (100,8 млн грн), Transparency International Ukraine (88,4 млн грн), Центр економічної стратегії (67,6 млн грн), DEJURE (53,4 млн грн) и Центр протидії корупції (51,5 млн грн).

Авторы исследования обнаружили многочисленные связи между подписантами через общих учредителей и руководителей, а также грантовые проекты. По их подсчётам, эти связи объединяют 23 участника заявления в одну сеть.

По мнению авторов, те же организации участвуют в формировании государственной политики, получают международное финансирование, а затем публично требуют её утверждения.

Исследователи также обратили внимание на Общественный совет при НАПК, который тоже подписал заявление. Согласно опубликованным ими данным, действующий состав совета работает с июня 2020 года, хотя закон предусматривает двухлетний срок полномочий.

Полное исследование со списком подписантов и данными об их учредителях, руководителях, доходах и донорах опубликовали на сайте "Антирейд".