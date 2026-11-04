225-й штурмовий полк показав, як розвиває дронно-штурмову тактику (відео)

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У 225-му окремому штурмовому полку продемонстрували штурмові дії за участю піхоти, повітряної розвідки та наземного робота з бойовим модулем. Підрозділ розвиває дронно-штурмовий напрям, щоб зменшити ризики для військових і розширити можливості піхоти на полі бою.

Про це повідомляє DeepState. На оприлюднених кадрах штурмовики просуваються до позицій противника під контролем повітряної розвідки.

Поруч із ними діє наземний роботизований комплекс "Змій DROID 12.7", озброєний великокаліберним кулеметом Browning M2.

За повідомленням DeepState, ще рік тому 225-й полк застосовував класичну тактику штурмових груп – Sturmtruppen.

Тепер вимоги поля бою спонукають підрозділ розвивати взаємодію піхоти з безпілотними системами в небі та на землі. Повітряна розвідка контролює просування штурмовиків, а наземний комплекс забезпечує вогневу підтримку. У DeepState це поєднання називають основою дронно-штурмового підходу, який створює нові можливості під час атак і дає змогу зменшити ризики для особового складу.

"Змій DROID 12.7", показаний у відео, – спільна розробка українських компаній Rovertech і DevDroid. Комплекс оснащений дистанційно керованим бойовим модулем із кулеметом калібру 12,7 мм. Оператор керує платформою та озброєнням через єдину систему управління.