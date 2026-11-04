225-й штурмовой полк показал, как развивает дронно-штурмовую тактику (видео)

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В 225-м отдельном штурмовом полку продемонстрировали штурмовые действия с участием пехоты, воздушной разведки и наземного робота с боевым модулем. Подразделение развивает дронно-штурмовое направление, чтобы снизить риски для военнослужащих и расширить возможности пехоты на поле боя.

Об этом сообщает DeepState. На опубликованных кадрах штурмовики продвигаются к позициям противника под контролем воздушной разведки.

Рядом с ними действует наземный роботизированный комплекс "Змій DROID 12.7", вооруженный крупнокалиберным пулеметом Browning M2.

По сообщению DeepState, еще год назад 225-й полк применял классическую тактику штурмовых групп – Sturmtruppen.

Теперь требования поля боя побуждают подразделение развивать взаимодействие пехоты с беспилотными системами в небе и на земле. Воздушная разведка контролирует продвижение штурмовиков, а наземный комплекс обеспечивает огневую поддержку. В DeepState это сочетание называют основой дронно-штурмового подхода, который создает новые возможности во время атак и позволяет снизить риски для личного состава.

"Змій DROID 12.7", показанный на видео, – совместная разработка украинских компаний Rovertech и DevDroid. Комплекс оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм. Оператор управляет платформой и вооружением через единую систему управления.