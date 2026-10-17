Росія влаштовує "сафарі на мирняк". Як Херсон виживає під регулярними обстрілами (фото)

Ворог атакував Херсон авіабомбами

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Російські війська з 4:00 атакували Херсон керованими авіабомбами. У Корабельному районі пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури, загинув водій швидкої допомоги, а кількість постраждалих зросла до 33 людей.

Повторний удар стався, коли медики прибули допомагати пораненим після першої атаки. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Росіяни скинули на Херсон вісім авіабомб

За даними ХМВА, протягом години російські війська завдали двох авіаударів по місту. Під обстріл потрапили житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури в Корабельному районі.

Загалом окупанти скинули на район вісім керованих авіабомб. Другий удар припав на час, коли медики прибули надавати допомогу людям, які постраждали внаслідок першої атаки.

Наслідки ворожого удару у Херсоні. Фото: ДСНС України

Ліквідація наслідків ворожого удару у Херсоні. Фото: ДСНС України

Корабельний район

Унаслідок повторного обстрілу водій бригади екстреної медичної допомоги дістав травми, несумісні з життям. Медикиня, яка перебувала на місці, також була поранена.

Серед постраждалих — діти

За останніми даними, внаслідок ранкового авіаудару по Херсону постраждали 33 людини, серед них — діти віком один місяць та 11 років. Протягом дня кількість звернень по медичну допомогу зростала.

Серед постраждалих є діти. Фото: ДСНС України

Ліквідація наслідків ворожого удару у Херсоні. Фото: ДСНС України

У більшості дорослих діагностували вибухові травми, контузії та акубаротравми. Також медики фіксували гострі реакції на стрес і гіпертонічні кризи.

Серед постраждалих — жінки віком 31–79 років, зокрема медична працівниця. Одна з 54-річних містянок дістала закриту черепно-мозкову травму й акубаротравму, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Ще одна постраждала, 59-річна жінка, має струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Після надання допомоги вона та 31-річна потерпіла продовжать лікування амбулаторно.

Рятувальники витягнули з-під завалів вісьмох людей

Після російського авіаудару в Херсоні тривали аварійно-рятувальні роботи. За інформацією міської влади, підрозділи ДСНС завершили їх, витягнувши з-під завалів вісьмох людей.

Наслідки ворожого удару у Херсоні. Фото: ДСНС України

Ліквідація наслідків ворожого удару у Херсоні. Фото: ДСНС України

На місці працюють соціальні працівники міської військової адміністрації, комунальні служби, представники Червоного Хреста та волонтери. Вони допомагають мешканцям пошкоджених будинків і консультують щодо отримання необхідної підтримки, зокрема грошових виплат.

Мешканцям, чиї квартири стали непридатними для проживання, надають місця в тимчасових прихистках. За бажанням людей міська влада організовує евакуацію до інших регіонів України з подальшим супроводом.

Евакуація мешканців. Фото: ДСНС України

У Херсонській громаді зберігається висока активність російських дронів

За даними моніторингового Telegram-каналу "Радар Херсон", минулої доби російські війська активно застосовували FPV-дрони, розвідувальні БпЛА типу "Мавік", ударні безпілотники "Молния" та дрони-мінувальники.

Найбільш небезпечними через активність ворожих безпілотників залишалися мікрорайон Корабел, Нафтогавань, Салют, район силікатного заводу, морський порт, Молодіжний пляж, Воєнка, Гідропарк, Одеська та Корабельна площі, Острівське шосе, Забалка, річковий порт, центр міста й парк "Херсонська фортеця".

За інформацією Сил оборони, окупанти продовжують полювати на транспорт за допомогою дронів на оптоволоконному керуванні. Під загрозою опиняються, зокрема, автомобілі, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт українських військових.

Через це зберігаються ризики атак поблизу місць скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та автозаправних станцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Герасимов заявив про "захоплення" Добропілля та наближення до Запоріжжя.