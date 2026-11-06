Это было государство в государстве: как Трепак разгромил херсонскую мафию

В городе нападали на людей, поджигали автомобили, угрожали судьям и адвокатам

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Тогдашний заместитель генерального прокурора Виктор Трепак и 79 бригада сыграли ключевую роль в проведенных в 2020 году операциях против криминальных группировок на Херсонщине. Эти группировки действовали в регионе в течение 2018-2020 годов при поддержке отдельных политиков и правоохранителей.

Об этом пишет главный редактор херсонского издания МОСТ Сергей Никитенко, называющий сложившуюся тогда криминальную систему "государством в государстве".

Журналист вспомнил эти события в публикации в Facebook после обнародования материалов НАБУ и САП по делу "Карфаген". Он сравнил разоблаченные антикоррупционными органами обстоятельства с событиями в Херсонской области, где, по его словам, нападали на людей, поджигали автомобили, угрожали судьям и адвокатам и захватывали имущество рейдерским путем.

В 2020 году Трепак приехал в Херсон со своей командой. Они изучали материалы дел и общались с потерпевшими, следователями и свидетелями. Один из коллег Трепака, как рассказывает Никитенко, так отреагировал на услышанное: "Я видел всякое. Девяностые, бандитизм нулевых. Но то, что я вижу в Херсоне, это же п***ец!"

20 января 2020 года в Херсон, по словам журналиста, незаметно зашла 79-я бригада. Военные установили блокпосты, заблокировали полицейские участки и сопровождали группы правоохранителей во время обысков в Херсоне, Олешках и Новой Каховке.

Никитенко связывает операцию с расследованием убийства Екатерины Гандзюк. Параллельно правоохранители задерживали подозреваемых в поджогах леса и хищении бюджетных средств.

"Думаю, 79-я и Трепак сыграли тогда решающую роль и хотя бы попытались вернуть признаки государственности на Херсонщину", — подытожил Никитенко.

Виктор Трепак

В 2019-2020 гг. Виктор Трепак был заместителем Генпрокурора. Под его руководством в ГПУ работал департамент, занимавшийся, в частности, расследованием дела Екатерины Гандзюк и деятельности преступной организации в Херсонской области.

По сообщению Офиса Генпрокурора, 20 января 2020 правоохранители провели на Херсонщине спецоперацию для прекращения деятельности преступной организации, причастной к насилию и поджогам имущества. Девяти людям объявили подозрения, провели более 30 обысков и изъяли оружие.

Напомним, на днях НАБУ и САП обнародовали аудиозаписи разговоров участников преступной организации, разоблаченной в рамках операции Карфаген. Сообщено о подозрении пяти фигурантам дела.