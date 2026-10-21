Місто під прицілом: як виглядає Херсон, який росіяни щодня намагаються стерти з лиця землі (фото, відео)

Росіяни намагаються позбавити місто життя

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Херсон щодня зазнає ударів російської авіації, артилерії та безпілотників. На вулицях помітні сліди сильних обстрілів і панує незвичайна тиша, а поодинокі мешканці намагаються якнайшвидше перетинати відкриті ділянки через постійну небезпеку ворожих FPV-дронів.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає місто, яке ворог намагається знищити. Росіяни не шкодують сил та боєприпасів, щоб зробити життя в обласному центрі неможливим.

До російського вторгнення у 2022 році Херсон був надзвичайно енергійним та гамірним містом. На вулицях гуляло багато людей, а дороги міста були забиті автомобілями.

До війни в Херсоні вирувало життя

До війни в Херсоні вирувало життя

До війни в Херсоні вирувало життя

На вулицях було гамірно та велелюдно

На вулицях було гамірно та велелюдно

Дороги міста були забиті автомобілями

Після звільнення міста Силами оборони України росіяни роблять все, щоб жити в ньому було неможливо. Багато житлових будинків, адміністративних будівель, шкіл та інфраструктура мають сліди влучань, повсюди видні вибиті шибки та пошкоджені фасади. Площа Свободи затягнута антидроновими сітками та зруйнована російськими ударами.

Росіяни знищують Херсон

Росіяни знищують Херсон

Росіяни знищують Херсон

Росіяни знищують Херсон

У великому місті залишилось дуже мало людей

Громадський транспорт та приватні авто часто стають мішенню атак росіян. На дорогах і подвір'ях стоять кузови спалених або пошкоджених автомобілів.

В місті щодня лунають вибухи, а особливу небезпеку становлять ворожі FPV-дрони, які полюють на цивільних українців. Через такі умови значна частина населення евакуювалася, проте тисячі жителів все ще залишаються в місті.

Вулиці міста майже завжди порожні. Магазини та аптеки працюють в обмеженому режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Херсон виживає під регулярними обстрілами росіян.