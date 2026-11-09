Мільйонна націнка на ремонті ТЕЦ: як італійські котли подорожчали майже вдвічі, поки доїхали до України

Вантаж везли з Італії через естонського посередника

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У жовтні 2026 року ДБР долучилося до розслідування діяльності "Київкотлотурбопрому". Фірма є підрядником КП "Київтеплоенерго": маючи трьох працівників у штаті, вона отримала від міста договори майже на 1,94 млрд грн. ДБР зацікавило завищення цін на імпортне обладнання для виведення бюджетних коштів за кордон.

Згідно з ухвалами Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, на початку жовтня на митному посту "Тиса" правоохоронці зупинили три фури з італійським промисловим обладнанням, яке прямувало на адресу "Київкотлотурбопрому". Під час обшуків на митниці слідчі ДБР вилучили документи, які розкрили механізм подвійних інвойсів.

Детальніше читайте за посиланням: Ремонт ТЕЦ робить фірма з трьома працівниками? Хто не помічає схеми на "Київтеплоенерго".

Подвійні інвойси та понад 564 тисячі євро націнки

Італійський завод продав обладнання за 599 тис. євро – близько 27 млн грн. Однак до українського одержувача вантаж ішов через естонську фірму-посередника DMO Commerce OU.

Матеріали справи. Скриншот

Після проходження через цього посередника вартість для української сторони зросла майже вдвічі – до 1,16 млн євро, або понад 52 млн грн. Націнка лише на обладнанні з трьох вантажівок становила понад 564 тисячі євро – понад 25,5 млн грн. Саме цей міжнародний ланцюжок постачання слідчі пов’язують із виведенням коштів за кордон.

За кілька днів після вилучення документів суд наклав арешт на весь їхній пакет. Справу розслідують за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.

Підряди на ремонт ТЕЦ і тривале розслідування

ТОВ "Київкотлотурбопром" – підрядник КП "Київтеплоенерго", який із трьома працівниками у штаті отримав від міста договори майже на 1,94 млрд грн. Зокрема, 15 вересня 2026 року комунальне підприємство уклало з ним угоду на 402,8 млн грн для реконструкції тепломеханічної частини одного зі столичних об’єктів. Контракт підписали напряму, без конкурентного аукціону. Попри розслідування діяльності ТОВ, з ним не припиняють співпраці, а поліція досі не провела експертизи у провадженні щодо привласнення коштів в особливо великих розмірах, що триває із серпня 2025 року.

Як повідомляв "Телеграф", КП "Київтеплоенерго" замовило в ТОВ "Київкотлотурбопром" 10 котельних установок за 752 млн грн. Ця пропозиція від стартової ціни відрізнялась "знижкою" у 6 грн.