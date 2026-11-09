Охорона "АТБ" точно вам цього не дозволить: що категорично заборонено заряджати в магазинах

Потужність резервного живлення обмежена: генератор не повинен постійно працювати з повним навантаженням

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У магазинах "АТБ" під час відключень світла можна заряджати телефони, ноутбуки й планшети. А ось підключати великі зарядні станції, зокрема EcoFlow, заборонено.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник "АТБ". За його словами, ресурс генератора обмежений, тому можливість підзарядити особисті гаджети не поширюється на потужнішу техніку.

Пункт підзарядки гаджетів в "АТБ" Джерело: АТБ

Чому зарядні станції не дозволяють підключати

Під час роботи від резервного джерела магазин має розподіляти доступну потужність між підключеними пристроями. Саме обмежені можливості генератора співробітник мережі назвав причиною заборони на заряджання великих станцій.

Держпродспоживслужба пояснює: сумарна потужність одночасно підключених електроприладів не повинна перевищувати потужність генератора.

Обмеження стосуються і тривалості безперервної роботи резервного обладнання. У пресслужбі "АТБ" пояснювали, що за відсутності мережевого живлення магазин працює на генераторі шість годин, після чого робить годинну перерву. Покупців інформують про час відновлення роботи та найближчий магазин мережі.

Де знайти магазин із можливістю підзарядки

На офіційному сайті "АТБ" позначає магазини, обладнані генераторами, та локації, де можна підзарядити пристрої. На карті для цього є окремі фільтри "З генератором" і "Можна зарядитись".

"Жодних скорочень роботи не плануємо, навпаки намагаємось працювати для людей, щоб забезпечити всіма необхідними товарами та продуктами, а також надати можливість підзарядити свої пристрої та зігрітись", – наголосили в пресслужбі "АТБ".

Обмеження на потужну техніку діють і в Пунктах незламності. Державна служба України з надзвичайних ситуацій пояснювала, що пріоритет там мають телефони, павербанки та ліхтарики. Велика станція орієнтовною потужністю 1–1,2 кВт і більше здатна перевантажити електрогенерувальне обладнання, через що можливості зарядити гаджети позбудуться всі відвідувачі.

"Ми прагнемо допомогти якомога більшій кількості людей одночасно. Заряджання потужних станцій (типу EcoFlow) – усе залежить від технічних можливостей генератора або інших резервних джерел живлення у конкретному пункті. Рішення щодо підключення потужних пристроїв ухвалює відповідальна особа на місці", – повідомили в ДСНС.

Як повідомляв "Телеграф", до "АТБ" можна прийти, щоб підзарядити ноутбук під час блекауту. Отже, можливість заряджати пристрої в магазині не обмежується лише смартфонами.