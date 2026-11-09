Поки не пізно: в "АТБ" продають популярну ковбасу зі знижкою понад 100 гривень

"Мортаделька" від Глобино подешевшала на 29%, а серед інших пропозицій є товари зі знижкою 40%

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В "АТБ" до 11 листопада діють приємні знижки на низку товарів і продуктів. Серед акційних пропозицій – ковбаси, сардельки, курячі крильця та паштети, які можна придбати дешевше за звичайну ціну.

Читайте також: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".

Про вигідні пропозиції та різницю у вартості розповідає "Телеграф". Особливої уваги заслуговує ковбаса Глобино "Мортаделька": її продають за 279,89 грн/кг замість 394,89 грн/кг. На кіло можна зекономити 115 гривень.

Це ваговий товар, тож остаточна сума покупки залежатиме від маси обраного шматка. Зазначена акційна ціна стосується кілограма ковбаси, а не окремого паковання – цю різницю важливо враховувати, порівнюючи пропозиції на полиці.

Серед акційних позицій є продукти з ціною за кілограм і за окреме паковання

Що ще можна купити "АТБ"

Зі знижкою 40% пропонують варену ковбасу "М’ясна лавка" "До пюрешки" масою 0,5 кг – вона коштує 85,90 грн за штуку. Також за 69,90 грн можна придбати м’ясомісткий виріб "Ковбасний ряд" / "Розумний вибір" "Гурман з сиром" масою 420 г із таким самим відсотком знижки.

Варена та ковбаса з сиром Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Сардельки "М’ясна лавка" / "Своя лінія" "До макарошків" продають по 174,89 грн/кг зі знижкою 35%. Курячі крильця "Своя лінія" подешевшали на 25%: їхня акційна вартість становить 224,89 грн/кг проти попередніх 299,89 грн/кг.

Серед дешевших позицій є й два паштети в пакованнях по 125 г. "Ковбасний ряд" / "Розумний вибір" "Екстра" коштує 16,50 грн, а "М’ясна лавка" / "Своя лінія" "Домашній з грудинкою" – 18,60 грн за штуку. На обидва товари вказана знижка 20%.

Як писав "Телеграф", в "АТБ" готують знижки на популярні продукти.