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Економія 44 грн на крабових паличках: не проґавте останні дні акції в "АТБ"

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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На одному акційному пакованні покупці заощаджують 44 грн
На одному акційному пакованні покупці заощаджують 44 грн. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Пропозиція входить до акції, що триває з 4 до 10 листопада

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У мережі "АТБ" зі знижкою зараз продають не лише червону рибу, а й крабові палички "Своя лінія" у пакованні 500 г за 99,90 грн. До знижки вони коштували 143,90 грн.

Про акційні ціни в "АТБ" повідомляє "Телеграф".

Більше читайте в матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

Пропозиція стосується заморожених крабових паличок. На етикетці товар позначений як пастеризований заморожений продукт із сурімі.

Синє паковання крабових паличок "Своя Лінія" вагою 500 г і ціна 99,90 грн під ним
Акційна ціна стосується півкілограмового паковання замороженого продукту Джерело: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" раз на тиждень діятимуть знижки до 55%: в який день бігти за покупками.

Теги:
#Акція #Знижки #Крабові палички #АТБ