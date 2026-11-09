Економія 44 грн на крабових паличках: не проґавте останні дні акції в "АТБ"

Пропозиція входить до акції, що триває з 4 до 10 листопада

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У мережі "АТБ" зі знижкою зараз продають не лише червону рибу, а й крабові палички "Своя лінія" у пакованні 500 г за 99,90 грн. До знижки вони коштували 143,90 грн.

Про акційні ціни в "АТБ" повідомляє "Телеграф".

Більше читайте в матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

Пропозиція стосується заморожених крабових паличок. На етикетці товар позначений як пастеризований заморожений продукт із сурімі.

Акційна ціна стосується півкілограмового паковання замороженого продукту Джерело: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" раз на тиждень діятимуть знижки до 55%: в який день бігти за покупками.