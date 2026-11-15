Голобуцький попередив про дезінформаційну операцію ФСБ навколо заяв Буркіна

На думку експерта, все сказане "Мексиканцем" слід перевірити на відповідність фактам

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Політичний експерт Олексій Голобуцький застеріг від довіри до заяв, поширених від імені фігуранта справи "Карфаген" Єгора Буркіна на прізвисько "Мексиканець". Він припустив, що за ними стоїть дезінформаційна операція російських спецслужб.

Про це Голобуцький написав у Facebook, коментуючи звинувачення на адресу українських посадовців. На його думку, центральний посил цих заяв – заклик розігнати силові, правові, судові й антикорупційні структури та всю владу України.

"Кожне слово цього нібито "Буркіна" – привід для ретельної роботи відповідної української структури. Для початку на предмет того, скільки там реальних фактів, а скільки вкинутої дези", – вважає політичний експерт Олексій Голобуцький.

Експерт також припустив використання штучного інтелекту для створення запису за завданням ФСБ. Водночас він визнав наявність російського сліду в значній частині українських корупційних схем, але виступив проти прийняття на віру всіх тверджень співрозмовника.

Нагадаємо, що днями людина, яка назвалася керівником наркосиндикату "Хімпром" Єгором Буркіним, дала інтерв'ю блогеру Василю Тимошенку. "Мексиканець" підтвердив свій голос на записах операції "Карфаген" та більшість оприлюдненої НАБУ інформації. При цьому у Бюро відмовилися коментувати інтерв’ю.