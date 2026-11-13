Делікатес до різдвяного столу вже продають в "АТБ" зі знижкою: можна заощадити майже 250 грн

Акційна пропозиція на банку ікри горбуші діє до 17 листопада

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Продукти, які збережуться до новорічного столу, вже можна купувати заздалегідь. Серед таких пропозицій в "АТБ" – зерниста лососева ікра горбуші "Рибкоппродукт" у металевій банці вагою 90 г, яку зараз продають зі значною знижкою.

Про продукти для завчасної закупівлі до святкового столу, зокрема цю ікру, розповів "Телеграф" у своєму огляді. В інтернет-магазині "АТБ" за 90-грамову банку вказали ціну 363,90 грн замість попередніх 607,60 грн.

Більше подробиць у матеріалі: " Ціни приємно здивують: які товари в "АТБ" продають зі знижками до 50%".

За акцією банка ікри горбуші коштує 363,90 грн замість 607,60 грн

Різниця між попередньою та акційною вартістю становить 243,70 грн на одній банці – тобто майже 250 грн. Саме стільки можна заощадити на цьому продукті для новорічного столу, придбавши його за нинішньою пропозицією.

На сторінці товару зазначено знижку 40% та позначку про наявність ікри у продажу. Зауважимо, що термін дії пропозиції обмежений до 17 листопада включно.

Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" можна зекономити на плитці шоколаду Roshen.