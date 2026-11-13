Зима може змінити перебіг війни: що позбавить Путіна важелів тиску на Україну

Росія нарощує повітряні удари, Україна посилює протидію реактивним дронам

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Зима 2026–2027 років може стати вирішальною у війні, вважає колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Головна умова – Україні вистояти й не піддатися на російські ультиматуми.

Про це він сказав в інтерв’ю OBOZ.UA. За словами генерала, противник не має значних здобутків на сухопутних фронтах. Без додаткових ресурсів його перспективи складні.

Росія зосередилася на повітряних ударах і нарощує застосування балістичних ракет та реактивних дронів. Водночас за два місяці Україна довела до 70% ефективність знищення саме реактивних дронів, оцінює Романенко.

За словами генерала, за два місяці ефективність знищення реактивних дронів довели до 70% Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Романенко закликає нарощувати виробництво дронів-перехоплювачів і реактивних дронів, які допоможуть боротися з малими крилатими ракетами дальністю до 1000 кілометрів. Росія планує застосовувати такі ракети. Перші ракети типу "Филин", за словами генерала, уже почали використовувати.

"Якщо Росія не вирішить ці питання до весни, – а я думаю, що за всіма економічними показниками їй це не вдасться, – то суттєві можливості Путіна для здійснення тиску на Україну вичерпаються, зокрема й тому, що його союзники втомилися від війни, той самий Китай, і вже вони ставитимуть йому ультиматуми", – сказав Ігор Романенко.

Раніше генерал-майор запасу ЗСУ Володимир Гаврилов назвав одним із головних викликів найближчих місяців російські удари балістичними ракетами.