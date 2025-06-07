Кримський міст може обвалитися навіть без нових ударів СБУ: вчений пояснив, як і чому

Співрозмовник наголосив, що ймовірні сценарії можуть бути абсолютно різними

Стійкість Керченського мосту на найближчі роки залишається невизначеною через можливі зовнішні фактори, які можуть вплинути на його конструкцію. Одним із таких факторів є небезпечна природна активність поруч із мостом.

Про це "Телеграфу" розповів гідрогеолог Юрій Медовар у матеріалі "Гірше, ніж землетрус: вчений розповів, що і коли може знищити міст Путіна до Криму навіть швидше за СБУ".

За словами експерта, цей міст є стратегічно важливою транспортною артерією, має складний технічний стан, а його майбутнє залежить від низки факторів. Стійкість його у найближчі 5 років значною мірою визначатиметься впливом зовнішніх факторів, серед яких особливо небезпечним є активність грязьового вулкану, що розташований неподалік від опор споруди.

"Усе залежить від того, чи будуть нові удари по мосту. Чи спрацює наш знаменитий грязьовий вулкан, який знаходиться поряд із опорами цього мосту. Чисто детермінованого висновку зробити не можна", — пояснив Медовар.

Вчений додав, що ймовірні сценарії можуть бути абсолютно різними. Якщо землетрус конструкція ще здатна витримати, то активність грязьового вулкана становить значно більшу загрозу. Водночас він розповів про випадок, коли під час буріння нафтової свердловини на глибині близько трьох кілометрів випадково досягли зони грязьового вулкана. Потужний викид був настільки сильним, що бурильна свічка вилетіла на поверхню і скрутилася в джгут.

"Тому якщо грязьовий вулкан спрацює, то дуже великі проблеми будуть", — підсумував пан Юрій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 червня Кримський міст знову зазнав вибухів. За даними ЗМІ, СБУ провела підводну спецоперацію та втретє уразила переправу. Ми зібрали версії, чим найімовірніше вразили незаконно побудовану громадину, якою так пишався Путін.