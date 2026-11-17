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Нинішня інформаційна атака на Службу безпеки України може бути частиною значно масштабнішого сценарію, спрямованого на послаблення силової вертикалі держави та позбавлення України самостійної позиції за столом майбутніх переговорів. Таку думку висловив політичний експерт Олексій Буряченко.

За його словами, боротьба за політичний контроль над Україною передбачає не лише вплив на владні інституції, а й спроби паралізувати структури, від яких безпосередньо залежить здатність держави протистояти ворогу. Насамперед ідеться про ЗСУ та СБУ.

Буряченко нагадує, що влітку вже спостерігалися спроби деморалізувати військове керівництво через політичні конфлікти та публічні кампанії проти бойових офіцерів. Тепер, на його переконання, аналогічний сценарій розгортається навколо Служби безпеки.

Особливу увагу експерт звертає на ситуацію з генералом СБУ Сергієм Дукою та спецпідрозділом "Альфа". За його словами, під час спроби затримання генерала ледь не виникло силове протистояння між спецпризначенцями НАБУ та співробітниками СБУ.

Однак головною ціллю цієї кампанії, на думку Буряченка, може бути навіть не окремий генерал, а Департамент захисту національної державності СБУ. Саме цей підрозділ відіграє важливу роль у протидії загрозам державному суверенітету та спробам неконституційного впливу на владу.

Експерт описує можливий механізм послаблення департаменту: резонансні звинувачення, усунення керівників від оперативної роботи, дисциплінарні перевірки та постійний тиск на співробітників. У результаті, за його оцінкою, увага оперативників переключається з виконання завдань державної безпеки на захист власної репутації.

"Жодних висновків без доведених рішень суду. Інакше, ми станемо на крок ближче до поразки", — підсумовує Буряченко.