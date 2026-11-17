Розміри захисного шару залежать від ґрунту та конструкції будинку

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Промерзання фундаменту взимку може призводити до втрат тепла та погіршувати комфорт у будинку. Щоб захистити основу оселі, важливо подбати не лише про утеплення стін, а й про ґрунт навколо них.

Як пише видання KB.pl, у Канаді для цього використовують особливу технологію утеплення фундаменту, яка допомагає захистити будинок від промерзання та зменшити втрати тепла в холодну пору року. Вона передбачає облаштування горизонтального поясу теплоізоляції, який виходить за межі фундаменту та створює додатковий бар’єр для холоду. Його укладають неглибоко під поверхнею землі й поєднують із вертикальним утепленням підземних стін, щоб забезпечити більш цілісний захист конструкції.

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Горизонтальний шар доповнює вертикальне утеплення, але не замінює його Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Такий захисний пояс обмежує ризик пошкоджень через нерівномірне промерзання землі біля країв будинку. Воно загрожує підняттям фундаментів, а під час відтавання – їхнім осіданням. Горизонтальне утеплення працює разом із вертикальним і не замінює його.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому навіть за наявності теплої підлоги в оселі можуть мерзнути ноги та яке покриття здатне перешкоджати передачі тепла.