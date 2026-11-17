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Нынешняя информационная атака на Службу безопасности Украины может быть частью более масштабного сценария, направленного на ослабление силовой вертикали государства и лишение Украины самостоятельной позиции за столом предстоящих переговоров. Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Буряченко.

По его словам, борьба за политический контроль над Украиной предполагает не только влияние на властные институты, но и попытки парализовать структуры, от которых напрямую зависит способность государства противостоять врагу. В первую очередь речь идет о ВСУ и СБУ.

Буряченко напоминает, что летом уже наблюдались попытки деморализовать военное руководство из-за политических конфликтов и публичных кампаний против боевых офицеров. Теперь, по его убеждению, аналогичный сценарий разворачивается вокруг Службы безопасности.

Особое внимание эксперт обращает на ситуацию с генералом СБУ Сергеем Дукой и спецподразделением "Альфа". По его словам, при попытке задержания генерала едва не возникло силовое противостояние между спецназовцами НАБУ и сотрудниками СБУ.

Однако главной целью этой кампании, по мнению Буряченко, может быть даже не отдельный генерал, а Департамент по защите национальной государственности СБУ. Именно это подразделение играет важную роль в противодействии угрозам суверенитета и попыткам неконституционного влияния на власть.

Эксперт описывает возможный механизм ослабления департамента: резонансные обвинения, отстранение руководителей от оперативной работы, дисциплинарные проверки и постоянное давление на сотрудников. В результате, по его оценке, внимание оперативников переключается с выполнения задач государственной безопасности на защиту собственной репутации.

"Никаких выводов без доказанных решений суда. Иначе мы станем на шаг ближе к поражению", — заключает Буряченко.