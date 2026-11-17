Правило "одна секція на квадратний метр" підходить не завжди

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Однаковий радіатор по-різному обігріває кімнати через різну теплоізоляцію будинків. Залежно від утеплення потреба в теплі становить від 60 до 200 Вт на квадратний метр – це визначає, скільки секцій потрібно для опалення.

Як пояснює KB.pl, кількість секцій алюмінієвого радіатора розраховують за тепловою потребою приміщення та потужністю однієї секції. Її беруть із характеристик конкретної моделі виробника, адже різні радіатори віддають неоднакову кількість тепла.

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Що більше секцій має радіатор, то більшою буде його довжина Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Наприклад, для кімнати площею 10 м² у дуже добре утепленому будинку з потребою 60–100 Вт/м² знадобиться 5–8 секцій потужністю 130 Вт кожна. Розрахунок такий: 10 × 60 = 600 Вт, а 10 × 100 = 1000 Вт для всієї кімнати. Далі ці значення ділять на 130: отримують приблизно 4,6 та 7,7 секції відповідно, тому кількість округлюють угору.

Для добре утепленої кімнати площею 10 м² приклад розрахунку дає 5–8 секцій Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Алюмінієві радіатори легші за чавунні, швидко нагріваються та стійкі до корозії. Зі збільшенням кількості секцій зростає довжина батареї, тому потрібна потужність впливає і на її габарити.

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