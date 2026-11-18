Эксперт заявил о необходимости независимой проверки обстоятельств и публичной отчетности

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Политический эксперт Владимир Цыбулько считает, что Александр Клименко должен уйти с поста руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он назвал его дальнейшее пребывание в должности недопустимым.

Свою позицию он высказал в Facebook, комментируя обнародованные бывшим генпрокурором Русланом Кравченко записи разговоров. По словам эксперта, они касаются оцепления главы САП.

"На записях обсуждаются взятки за нужные решения Высшего антикоррупционного суда. В этих разговорах фигурирует адвокатское бюро, где работает жена Клименко. А его руководитель Наталья Редич прямо ссылается на консультацию с самим главой САП по конкретному производству". — пишет он и задает вопрос, как после обнародования Клименко продолжит быть во главе антикоррупционного органа.

"Кто будет гарантировать беспристрастность проверки этих фактов? И можно ли вообще говорить о доверии антикоррупционной прокуратуре, когда такие вопросы возникают к ее руководителю и его ближайшему окружению?", — отмечает Цыбулько. По его мнению, Клименко должен уйти в отставку немедленно, а обнародованные обстоятельства нужно независимо расследовать и отчитываться обществу.

"Антикоррупционная система не может превращаться в закрытый клуб неприкосновенных, где для чужих действуют одни правила, а для своих совсем другие. Если закон и добродетель одинаковы для всех, то и для руководителя САП и НАБУ исключений быть не может", — резюмирует Цыбулько.