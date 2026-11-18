Критика висловлювань пролунала на тлі розслідування щодо активів родини

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У середу, 18 листопада, у Верховній Раді зареєстрували постанову про відставку міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. Ініціатива пов’язана з його висловлюваннями про ветеранів і претензіями до роботи міністерства.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Документ відкритий для підписів усіх народних депутатів, і вона закликала представників інших політичних сил долучитися.

Чому фракція вимагає звільнення Кіма

За словами Геращенко, відставки міністра вимагає і ветеранська спільнота. Серед причин вона назвала бездіяльність відомства, нерозуміння основ ветеранської політики, відсутність емпатії та нормальної комунікації.

"Відставка міністра – це також вимога ветеранської спільноти, обуреної не лише останніми скандальними заявами, а й бездіяльністю відомства, цілковитим нерозумінням основ ветеранської політики, відсутністю емпатії та нормальної комунікації", – написала Геращенко.

Що Кім сказав про ветеранів і злочинність

Приводом для публічного скандалу стало інтерв’ю Кіма, у якому він пов’язав можливе післявоєнне зростання злочинності та соціальної напруженості з труднощами працевлаштування ветеранів і забезпечення їхніх доходів. Міністр заявив, що подібні наслідки спостерігалися після попередніх війн.

"Це обов’язково буде. Так було після кожної війни. Люди з навичками, зі зниженим почуттям ризику, підвищеним почуттям справедливості – так точно буде. Це не лише про кримінал, це про соціальну напруженість, про революції тощо", – сказав міністр.

Крім того, міністр неоднозначно висловився про психологічні травми та роботу цивільних психологів.

"У нас немає довіри до психологів. Не будемо заглиблюватися у дві версії психологів. Я просто не вірю у всі ці травми, обробки — це маркетингова історія. Не факт, що ви прийдете до психолога, він з вами попрацює, гроші йому заплатять, але результату може не бути. Питання складне, тому що виміряти якість роботи психолога дуже важко", — заявив Кім.

Водночас Кім закликав суспільство не боятися ветеранів і ставитися до них з повагою. Командирка медичної служби "Ульф" окремого 108-го батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розкритикувала міністра.

"На мою думку, Віталій Кім має бути звільнений з посади міністра у справах ветеранів. Тому що людина, яка очолює це міністерство, має руйнувати стереотипи про ветеранів, а не допомагати їм укорінюватися", – заявила вона.

Аліна Михайлова Джерело: facebook.com/MAlina.Mykhailova

Квартира, автомобілі та мисливські угіддя

Раніше журналістка Ангеліна Капітула у розслідуванні BIHUS Info розповіла про квартиру площею понад 100 квадратних метрів і паркомісце у столичному ЖК "Новопечерські Липки", придбані влітку 2025 року компанією дружини міністра Юлії Кім "Медіагрупа". Їхню вартість без ремонту на момент купівлі журналісти оцінили приблизно у 350 тисяч доларів. За їхніми даними, компанія роками подавала нульову звітність або не показувала фінансових результатів.Юлії Кім

Кім заперечував, що живе у цій квартирі, і пояснював свою появу в комплексі зустрічами з друзями. Купівлю він пов’язував із кредитом, а також говорив про особисті кошти дружини. Спочатку міністр назвав ціну квартири у 200 тисяч доларів, потім згадав 250 тисяч, пояснивши вартість знижкою від попередньої власниці.

На парковці комплексу журналісти також зафіксували Porsche, яким користувалася Юлія Кім. Власник компанії, на яку оформлено автомобіль, Роман Сербенов повідомив, що машину придбали й здали їй в оренду. Міністр пояснив відсутність авто в декларації тим, що дружина користувалася ним менш як 180 днів. Використання іншого автомобіля – Volkswagen колишньої дружини Ольги – він заперечував.

Ще одна частина розслідування стосується 18 тисяч гектарів мисливських угідь на Черкащині, якими користується Канівське лівобережне мисливське господарство. У 2025 році серед співвласників підприємства з’явився давній бізнес-партнер Кіма Олександр Степанов. Міністр підтвердив, що кілька разів бував там на запрошення друзів: "Запросили на полювання – я з’їздив". Журналісти висловили припущення про номінальне володіння часткою Степановим; сам він пояснював купівлю інвестиційним інтересом.

Як повідомляв "Телеграф", на фотографіях Кім засвітився зі смартгодинником Garmin. Такі пристрої відстежують фізичну активність, показники здоров’я та допомагають із навігацією.