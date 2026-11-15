Принц Гаррі знову приїхав в Україну: як часто він тут буває і чим допомагає

Молодший син короля Великої Британії Карла III і принцеси Діани активно підтримує ветеранський спорт

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Принц Гаррі відвідав Україну щонайменше вчетверте з квітня 2025 року. У середині листопада 2026 року засновник Invictus Games приїхав до Львова на Всеукраїнські Ігри нескорених, де підтримав українських військових і ветеранів під час змагань з регбі на кріслах колісних.

Про це Львівська обласна військова адміністрація повідомила у своєму Telegram-каналі. На змагання у Львові цього року зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України.

Особисті зустрічі з ветеранами стали частиною поїздок Гаррі в Україну

За результатами змагань сформують збірну з 60 ветеранів і військовослужбовців для участі в міжнародних Іграх нескорених у Бірмінгемі у 2027 році. Матчі з баскетболу та регбі на кріслах колісних проходять у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, яку зробили повністю інклюзивною в межах обласної програми.

Адаптивний спорт допомагає українським військовим відновлюватися після поранень

Як часто Гаррі приїжджав в Україну

Перший візит відбувся у квітні 2025 року. Як повідомив Invictus Games Foundation, Гаррі відвідав львівський центр Superhumans, де постраждалі від війни військові та цивільні безкоштовно отримують протезування, реабілітацію, реконструктивну хірургію та психологічну допомогу. Він поспілкувався з пацієнтами й медиками, а також зустрівся з учасницею Ігор Юлією Паевською – Тайрою.

Уже во второй раз герцог Сассекский приехал в Киев вместе с делегацией фонда. Invictus Games Foundation рассказав, что целью поездки стали встречи с ветеранами и их семьями и обсуждение развития адаптивного спорта. В Музее войны Гарри участвовал в дискуссии о спортивном восстановлении военных; поездку организовали Superhumans, Stratcom Ukraine и Министерство по делам ветеранов Украины.

Третий визит состоялся 23 апреля 2026 года: Гарри выступил на Киевском форуме по безопасности. DW повідомила, що це була його третя поїздка в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Нинішній візит до Львова продовжив ці зустрічі з українськими військовими та ветеранами.

Як він допомагає українським ветеранам

Головний зв’язок Гаррі з Україною – Invictus Games, які він заснував у 2014 році для поранених і хворих військовослужбовців та ветеранів. Україна бере участь у цьому русі з 2017 року. Підтримка фонду охоплює цілорічні програми відновлення через спорт, а Україну організація назвала одним із пріоритетів свого розвитку.

Під час візиту делегації до Києва фонд оголосив про фінансування спортивного обладнання для організацій за межами великих українських міст. Окрема програма передбачає підготовку 18 українських тренерів із зимових видів спорту шістьма фахівцями з адаптивних дисциплін. Перший реабілітаційний курс розрахований на 24 українських учасників із числа поранених, травмованих і хворих військових та ветеранів.

"Я знаю, що зараз складно знаходити час і місце для спорту. Але кожна мить, коли ви даєте тілу рухатися, коли знаходите цей вихід для енергії та емоцій, – це інвестиція у ваше майбутнє, у майбутнє ваших дітей і в майбутнє вашої країни", – сказав принц Гаррі під час дискусії в Києві.

Заснований Гаррі рух Invictus підтримує українських учасників із 2017 року

Що Гаррі говорив про війну Росії проти України

На Київському форумі з безпеки у квітні 2026 року Гаррі прямо звернувся до Володимира Путіна із закликом зупинити війну. Він засудив систематичні воєнні злочини, зокрема напади на цивільних, убивства, тортури, сексуальне насильство та примусові депортації.

"Ми повинні чітко розуміти природу цієї війни. Це не випадковість, не непорозуміння і не неминучий туман конфлікту. Це результат послідовної, цілеспрямованої політики, спланованої, здійсненої та захищеної на найвищому рівні. Вона починається з порушення Будапештського меморандуму", – заявляв він.

Говорячи про насильницьке переміщення українських дітей, він наголосив: воно може вважатися актом геноциду, якщо здійснюється з наміром знищити ідентичність народу. Гаррі закликав США виконати міжнародні зобов’язання, нагадавши про їхню роль, коли Україна відмовилася від ядерної зброї.

"Питання вже не в тому, чи витримає Україна. Ви вже відповіли на нього. Питання в тому, чи зрівняється решта світу з вашою рішучістю. Тому що одного дня ця війна закінчиться. І історія запитає не про те, що ми сказали, – вона запитає, що ми зробили", – наголошував герцог Сассекський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що принц Гаррі та Меган Маркл разом із дітьми повернулися до Великої Британії після шести років життя у США. Це перше велике повернення "блудного сина" до королівської родини після 2020 року, коли вони з Меган виїхали до Штатів, здійнявши грандіозний скандал.