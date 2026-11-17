У багатоетапній операції застосували широкий спектр озброєння українського виробництва

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СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони провела операцію проти Кримського мосту. За її підсумками повністю знищені одна з металевих арок і автомобільний проліт під нею.

Служба безпеки України опублікувала відео й розкрила подробиці ударів. За попередніми даними відомства, пошкоджена також залізнична частина мосту.

Як готували й завдавали ударів

"Загалом операція тривала близько місяця й складалася із семи етапів", – повідомили в СБУ.

Спочатку СБУ та Сили оборони систематично виводили з ладу російську протиповітряну оборону. Потім почалися безпосередні удари по мосту. Частину з них Служба безпеки провела самостійно, а на фінальному етапі до неї приєдналися інші складові Сил оборони України.

На автомобільній частині мосту працювали спецпризначенці "Альфи" СБУ. Вони застосували ракети-дрони "Паляниця", після чого уражена частина обвалилася у воду.

Загалом під час операції використали українське озброєння "Dovbush", "Вендета", "Da Vinci", "Січень", "Mich-2000", "Ruta", "Паляниця", "Ан-197", "FP-1", "FP-5 "Фламінго"" і "Р-360 "Нептун"".

Четверте ураження Кримського мосту силами СБУ

Першу з попередніх атак Служба безпеки провела в жовтні 2022 року. Тоді на мосту підірвали начинену вибухівкою вантажівку.

У липні 2023 року опори Кримського мосту атакували морські дрони СБУ Sea Baby.

У червні 2025 року Служба безпеки замінувала опори споруди. Вибух стався під водою.

Як повідомляв "Телеграф", після удару по Кримському мосту українці одразу почали ділитися жартами й мемами на цю тему. Одні пропонують арці відпочити, інші вітають одне одного з її падінням, треті піднімають кухоль за ранкові новини.