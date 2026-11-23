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Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко мають особисто прийти на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії під головуванням Олексія Гончаренка та відповісти на незручні запитання депутатів.

Про це заявила журналістка Радіо Свобода Власта Лазур в ефірі Radio NV, коментуючи необхідність участі очільників НАБУ і САП у роботі парламентської ТСК.

"Напевно, це не найприємніший момент — прийти на ТСК до Олексія Гончаренка і давати свідчення Семену Кривоносу та Олександру Клименку. Але тим не менше без цього ніяк. Рано чи пізно доведеться прийти і давати свідчення", — наголосила Лазур.

Таким чином, журналістка підкреслила, що навіть керівники незалежних антикорупційних органів не можуть ігнорувати необхідність парламентського контролю та публічних відповідей на запитання, які виникають до їхньої діяльності.