Чи можуть покупці скористатися приміщенням і до кого звертатися

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Майже в кожному магазині "АТБ" є таємничі сірі двері, вільний доступ до яких зазвичай заблокований. Виявляється, що за ними знаходиться звичайна вбиральня.

Відповідне відео оприлюднила користувачка під ніком Евеляся в соціальній мережі ТікТок. Вона підкреслила, що в "таємну кімнату" потрібно заходити "впевнено".

На кадрах видно, як жінка йде через торгівельну залу магазину до сірих залізних дверей. А після того, як вона їх відкрила, за ними виявився невеликий коридор та двері до вбиральні.

"Головне – впевнено зайти", – підписала відео жінка.

Чи може покупець скористатись вбиральнею?

Як повідомляв "Телеграф", співробітник мережі "АТБ" підтвердив, що клієнти мають можливість скористатись вбиральнею. За його словами, якщо звернутися до персоналу з проханням про відвідування туалету, у більшості випадків людині не відмовлять.

Покупці можуть попросити персонал дозволити їм скористатися вбиральнею Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Він пояснив, що в нових і відремонтованих магазинах передбачені окремі санвузли для працівників та відвідувачів. Тому діти, літні люди чи інші покупці, яким терміново потрібно скористатися туалетом, можуть звернутися по допомогу до працівників.

Водночас така можливість залежить від конкретного магазину та наявності відповідних умов. При цьому, якщо людина буде викликати підозри, у відвідуванні вбиральні можуть відмовити.

Раніше "Телеграф" розповідав, через яку популярну помилку можна втратити гроші на касі в "АТБ".