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Жена руководителя САП Александра Клименко и ее близкая подруга пытаются избежать ответственности за вероятные коррупционные преступления, используя ДБР и заявление о якобы провокации взятки.

Об этом заявил бывший генпрокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, после обнародования записей о возможных коррупционных схемах в окружении Клименко ДБР зарегистрировало производство по статье 370 УК Украины — "Провокация подкупа".

Однако о "провокации" жена Клименко и ее подруга вспомнили только после того, как записи стали публичными. До этого, утверждает Кравченко, они системно получали деньги за решение вопросов клиентов, и никаких заявлений о провокации не подавали.

Экс-генпрокурор анонсировал новые записи, которые, по его словам, докажут, что получение неправомерной выгоды происходило по собственной инициативе фигурантов еще до начала процессуальной фиксации.

На этом фоне возникают вопросы и к самому руководителю САП: почему главный антикоррупционный прокурор страны теперь использует ДБР для защиты ближайшего окружения?

Кравченко также напомнил, что именно ДБР ранее закрыло уголовное производство в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса на следующий день после уведомления о подозрении. Законность такого решения экс-генпрокурор подверг сомнению.