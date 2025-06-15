Скандальний Слобоженко затусив у Варшаві на концерті українських зірок (фото)

"Непридатний" блогер-мільйонер засвітився у Варшаві

Скандальний український доларовий мільйонер і блогер Олександр Слобоженко, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 213 мільйонів гривень, а також у незаконному перетині державного кордону під час дії воєнного стану, наразі знаходиться за кордоном у Польщі.

26-річний підприємець "засвітився" на фото українського діджея Korolova (Ольга Корольова), яка виступала на розігріві українського електронного дуету ARTBAT. Техно-гурт був заснований у 2014 році Артуром Кривенком та Віталієм "Батіш" Лимаренком.

Сторінка "непридатного" блогера в Інстаграмі закрита для непідписників. Де саме "осів" Слобоженко — невідомо, проте за інформацією за 5 червня, часто у його публікаціях "світились" автомобільні номерні знаки Чехії.

Слобоженко з'явився у Варшаві: фото

ARTBAT з Корольовою і Олександром Слобоженком. Фото: instagram.com/korolova.dj

Слобоженко і діджей Korolova справа. Фото: instagram.com/korolova.dj

Хто такий Олександр Слобоженко

Народився 3 серпня 1998 року в селі Білогородка, що на Київщині. Здобув освіту в гімназії "Академія", а потім закінчив Київський коледж зв'язку за спеціальністю "Розробка програмного забезпечення". Спочатку займався просуванням пабліків та чатів, після чого зосередився на сфері електронної комерції. У листопаді 2019 року став засновником медіабаїнгової компанії Traffic Devils.

Скандали з блогером Слобоженко

У 2022 році журналісти "Української правди" оприлюднили серію розслідувань про групу молодих чоловіків, які, оминувши мобілізацію, виїхали за кордон. Серед них був і Олександр Слобоженко. Як з’ясували журналісти, він разом із друзями подав документи про непридатність до військової служби. Незабаром у соцмережах з’явилися кадри з їхнім безтурботним життям за кордоном: перегони на люксових авто, вечірки на Ібіці, гелікоптерні екскурсії в Альпах, стрибки з парашутом у Швейцарії, шопінг у Венеції тощо.

Ще більше уваги привернуло повідомлення Бюро економічної безпеки (БЕБ). Хоча ім’я Слобоженка у публічних заявах не фігурувало, джерела obozrevatel підтвердили: йдеться саме про нього. За даними БЕБ, група осіб під керівництвом блогера ухилилась від сплати податків на суму 213 мільйонів гривень. Його компанія, найімовірніше під брендом Traffic Devils, займалася арбітражем інтернет-трафіку в ризикованих напрямах — онлайн-казино, беттинг, дейтинг і нутра. Бізнес вівся без юридичної реєстрації, доходи отримували в криптовалюті, яку згодом легалізовували через обмінники. За оцінками, прибуток склав понад мільярд гривень за курсом того часу.

Ще у 2020 році проти Слобоженка відкривали справу за ухилення від сплати податків на суму 54,8 мільйона гривень. У 2023 році він публічно заявляв про намір врегулювати ситуацію, втім журналісти не виявили жодних підтверджень, що борг було погашено.

У травні 2024 року Слобоженко виступив зі зверненням до журналістів про те, як він "допомагав Україні" протидіяти РФ. Однак, яким чином він виїхав за кордон, не розповів. Тоді журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначив, що "підтримка Сил оборони не дає права на отримання "білого квитка" для публічної демонстрації вечірок на Ібіці та в інших островах, містах і горах".