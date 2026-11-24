Для дітей і дорослих передбачені окремі суми прожиткового мінімуму

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З 1 січня 2027 року уряд пропонує підвищити мінімальну зарплату в Україні з 8 647 до 9 546 грн на місяць. Загальний прожитковий мінімум зросте з 3 209 до 3 559 грн на людину на місяць.

Ці суми передбачає законопроєкт про державний бюджет на 2027 рік, який Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради 15 вересня 2026 року. Прожитковий мінімум прописаний у статті 6 проєкту, а мінімальна зарплата – у статті 7.

На скільки зростуть обидва показники

Мінімальна зарплата зросте на 899 грн на місяць, або на 10,4%: 9 546 грн за проєктом на 2027 рік мінус 8 647 грн, установлені на 2026 рік. Про затвердження показників на 2026 рік повідомляв Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Загальний прожитковий мінімум збільшиться на 350 грн на місяць, або на 10,9%. Це різниця між 3 559 грн, які пропонують установити із січня 2027 року, і 3 209 грн за бюджетом на 2026 рік.

Прожитковий мінімум для дітей і дорослих

З 1 січня 2027 року прожитковий мінімум для дітей до 6 років становитиме 3 124 грн на місяць, а для дітей від 6 до 18 років – 3 895 грн.

Для дітей від 6 до 18 років передбачено вищий прожитковий мінімум, ніж для дошкільнят Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для працездатних громадян проєкт передбачає 3 691 грн на місяць, для тих, хто втратив працездатність, – 2 878 грн. Як і загальний показник, суми для кожної групи збільшаться на 10,9% порівняно з 2026 роком.

Під час призначення державної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2027 році збережуть частки, чинні у 2026 році: 60% відповідного прожиткового мінімуму для працездатних, 100% – для людей, які втратили працездатність, і людей з інвалідністю, 145% – для дітей.

Очікується, що ВР затвердить бюджет на 2027 рік наприкінці листопада. Ймовірно, мінімалка та прожитковий мінімум не зазнають змін.

Як повідомляв "Телеграф", фінансова ситуація в Україні не дає змоги підвищити зарплати військовослужбовцям. Водночас парламент запропонував підвищити грошове забезпечення для ЗСУ у бюджеті на 2027 рік.