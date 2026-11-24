На деякі позиції діють знижки

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Напередодні свята святого Миколая, яке відзначають 6 грудня, у багатьох виникає питання: який же подарунок з цукерок подарувати дитині? Однак для тих, хто шукає недорогі варіанти, "Телеграф" зробив цю підбірку.

Зауважимо, що ціни можуть змінюватись залежно від міста, магазину та міста. Втім наразі у багатьох супермаркетах діє чимало акцій, які допоможуть заощадити.

Які недорогі подарунки подарувати на Миколая

Набір кондитерський Konti "Зимові свята", 0,327 кг у "Сільпо" коштує 159 грн по акції та 279 грн без акції.

Ціна набору з цукерками Конті

Набір кондитерський Stimul "Новорічний ексклюзив", 190 г — 149 грн

Ціна набору з цукерками Стимул

Набір подарунковий Roshen "Солодка хатинка", 272 г коштує 134 грн замість 139 грн;

Ціна набору з цукерками Рошен

Набір кондитерських виробів Світоч "Святковий будиночок", 305 г продають за 264,99 грн замість 319 грн;

Ціна набору з цукерками Світоч

Набір подарунковий АВК "Різдвяні свята" 330 г у "Варусі" коштує 314,90 грн по акції та 349,90 без акції.

Ціна набору з цукерками АВК

Фактично усі ці подарунки досить бюджетні, однак, враховуючи вагу набору та ціну, вигідніше обрати набір від Konti. Адже тут ви отримуєте 327 г цукерок за 159 грн. Ще одним варіантом може бути Roshen. Тут 272 г цукерок продають за 134 грн.

Нагадаємо, що з 25 листопада до 8 грудня 2026 року включно в "АТБ" діятимуть знижки до 32% на новорічні подарунки й солодощі. Найбільше знизять ціну на фігурку "Ягня" від Truff Royal.

Раніше "Телеграф" розповідав про кілька цікавих ідей, що подарувати дитині, у якої є все.