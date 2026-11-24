Не за всі гроші світу. ТОП 5 солодких бюджетних подарунків на Миколая
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На деякі позиції діють знижки
Напередодні свята святого Миколая, яке відзначають 6 грудня, у багатьох виникає питання: який же подарунок з цукерок подарувати дитині? Однак для тих, хто шукає недорогі варіанти, "Телеграф" зробив цю підбірку.
Зауважимо, що ціни можуть змінюватись залежно від міста, магазину та міста. Втім наразі у багатьох супермаркетах діє чимало акцій, які допоможуть заощадити.
Які недорогі подарунки подарувати на Миколая
- Набір кондитерський Konti "Зимові свята", 0,327 кг у "Сільпо" коштує 159 грн по акції та 279 грн без акції.
- Набір кондитерський Stimul "Новорічний ексклюзив", 190 г — 149 грн
- Набір подарунковий Roshen "Солодка хатинка", 272 г коштує 134 грн замість 139 грн;
- Набір кондитерських виробів Світоч "Святковий будиночок", 305 г продають за 264,99 грн замість 319 грн;
- Набір подарунковий АВК "Різдвяні свята" 330 г у "Варусі" коштує 314,90 грн по акції та 349,90 без акції.
Фактично усі ці подарунки досить бюджетні, однак, враховуючи вагу набору та ціну, вигідніше обрати набір від Konti. Адже тут ви отримуєте 327 г цукерок за 159 грн. Ще одним варіантом може бути Roshen. Тут 272 г цукерок продають за 134 грн.
Нагадаємо, що з 25 листопада до 8 грудня 2026 року включно в "АТБ" діятимуть знижки до 32% на новорічні подарунки й солодощі. Найбільше знизять ціну на фігурку "Ягня" від Truff Royal.
Раніше "Телеграф" розповідав про кілька цікавих ідей, що подарувати дитині, у якої є все.