Депутат Київради фігурує не в одній кримінальній справі

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Мер Києва Віталій Кличко пропонує ввести у склад постійній комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Володимира Бондаренка замість Вячеслава Непопа, який зараз є її секретарем.

Відповідний документ опинився у розпорядженні "Телеграфа". Колишній секретар міськради має підозру у службовій недбалості та пособництві в ухиленні від військової служби під час воєнного стану та є фігурантом справи Комарницького.

В документі йдеться, що Кличко пропонує Вячеслава Непопа, замінити на Володимира Бондаренко у постійній комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

У цій комісії обговорювали фрагменти "плівок Комарницького" за участю Бондаренка Джерело: Скриншот

А Непопа, своєю чергою, включити у склад постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики.

Пропозиція замінити Непопа на Бондаренка Джерело: Скриншот

У яких справах фігурує Володимир Бондаренко

Нараховував зарплату мобілізованому і не лише

10 липня 2025 року Володимиру Бондаренку повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) та пособництві в ухиленні від військової служби під час воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

За версією слідства, у 2022–2023 роках Бондаренко незаконно нарахував майже 700 тис. грн зарплати Ігорю Хацевичу — керуючому справами Київради, якого мобілізували до війська. Також Бондаренко клопотав, щоб Хацевича відрядили до міськради для роботи. У жовтні 2025 року обвинувальний акт у цій справі скерували до суду.

Екссекретар Київради назвав справу політичним тиском. За його словами, він діяв у межах своїх посадових обов’язків, а дозвіл Хацевичу працювати в міськраді надала Київська міська військова адміністрація. Бондаренко також заявив, що виплачені гроші вже повернули до бюджету.

"Земельна справа" Комарницького

Навесні 2025 року скандальний депутат достроково склав повноваження секретаря Київради. Це сталося на тлі розслідування НАБУ "Чисте місто" щодо ймовірних оборудок зі столичною землею. Одним із ключових фігурантів справи був колишній депутат Київради Денис Комарницький.

Як інформував Кличко, на момент відставки Бондаренко мав у цьому провадженні статус свідка.

"Ми повинні визнавати і виправляти помилки. Сім чиновників звільнені через "земельну справу". Очищення міської влади триватиме. І, хоч у Володимира Бондаренка статус свідка в цій справі, історія, мʼяко кажучи, неприємна", – зазначив він у дописі.

Примітно, що саме ця комісія, у склад якої може увійти Бондаренко, на засіданні 1 квітня 2025 року обговорювала фрагменти "плівок Комарницького" з його участю. Як повідомляв рух "ЧЕСНО", колеги розібрали кілька епізодів і запитували Бондаренка, чи погоджував він із Комарницьким порядок денний Київради. Той відповів, що повістку могли обговорювати, а погодження заперечував.