Білий будинок стоїть неподалік від центру міста, але на карті його не позначено

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Харківський художник Гамлет Зіньковський залишив напис "Будинок Бога" на стіні невеликої споруди у дворі колишньої туберкульозної лікарні. Ця робота перетворила службове приміщення на мистецький об’єкт, а сам напис став назвою, якою користуються місцеві жителі.

Раніше в цьому приміщенні працював охоронець лікарні – про історію харківського "Будинку Бога" розповідає "Телеграф". Споруда розташована за адресою: вулиця Чорноглазівська, 11.

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У цій маленькій споруді у дворі колишньої лікарні чергував охоронець

Назва стосується саме маленької будівлі у дворі, де чергував охоронець. Шукати її за адресою потрібно серед сусідніх споруд: окремої позначки для колишньої сторожки немає.

Сторожку, ймовірно, покинули ще у 2018 році або раніше. На це вказує відео, яке користувач опублікував на YouTube.

У самої будівлі колишнього тубдиспансеру серед харків’ян інша репутація. Місцеві жителі зазвичай обходять її стороною, а про колишній медзаклад у місті розповідають моторошні легенди.

Раніше "Телеграф" розповідав про вежу Луцького замку, зображену на банкноті номіналом 200 гривень, та пояснював, чим вона особлива.