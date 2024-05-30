Бьют по Старкону месяцами: почему Староконстантинов так важен для россиян и где он (карта)

Россияне с 2023 года выпустили по городу более 100 ракет

В четверг, 26 сентября, российские войска снова атаковали Украину ракетами и дронами. Основным направлением удара стал Староконстантинов в Хмельницкой области (в соцсетях его сокращенно называют Старкон. – Ред.).

"Телеграф" решил выяснить, почему он так "интересен" России. Важно отметить, что возле города расположен один из военных аэродромов Украины. Путинская армия упорно пытается его уничтожить.

Эта авиабаза находится практически в черте города, в нескольких километрах от центра на противоположном, восточном, берегу реки Случ.

Во времена Советского Союза здесь была 63 бомбардировочная дивизия, а затем 7 бомбардировочный полк. Сейчас авиабаза в Староконстантинове – одна из самых оборудованных в стране. Здесь есть специально укрепленные укрытия для стоянки и соответствующая взлетно-посадочная полоса.

Сегодня около 10:00 Воздушные Силы Вооруженных сил Украины объявили тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К. Сразу после этого ВС сообщили о движении двух ракет "Кинжал" курсом на Хмельнитчину. В 10:02 мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Староконстантинове. По некоторым данным, было два взрыва.

В 10:48 снова была объявлена тревога из-за вражеского МиГ-31К. В ВС сообщили о пусках четырех "Кинжалов" в направлении Хмельницкой области, в частности, Староконстантинова.

Telegram-канал "Николаевский Ваньок" в 10:58 сообщил о взрывах в Старконе. Он также отметил, что россияне пытаются работать именно по местному аэропорту.

Стоит отметить, что Староконстантинов находится под интенсивными атаками врага с начала широкомасштабного вторжения. Враг атаковал его ракетами Х-101/Х-555, "Калибр" и "Кинжал".

Всего было выпущено более 100 ракет разных типов. Кроме того, для атак россияне применяли ударные БПЛА типа "Шахед".

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ массово атаковала дронами Украину в ночь на 26 сентября.