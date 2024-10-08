Російські війська можуть розпочати штурм на Запорізькому напрямку за однієї умови

Росіяни не залишають спроби захопити якнайбільше українських територій

Російським військам вдалося зайти на східну околицю Торецька, що може надалі привести до підготовки до нових штурмів Запорізької області. У свою чергу ЗСУ готують до оборони Дніпропетровську область та будують на її території укріплення.

Про це заявив "РБК Україна" голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Для наступу на Запорізький регіон ворожим військам необхідно різко збільшити свою чисельність та додатково зібрати велику кількість солдатів.

За словами Тимочка, поновлення наступальних дій на Запорізькому напрямку з боку армії РФ — це цілком реальний сценарій, але для цього їм необхідно "накопичити" близько 40-50 тисяч додаткових одиниць особового складу. Тільки в цьому випадку вони можуть зважитися відкривати штурми ще на одному напрямку.

Росіянам, на його думку, не вдасться швидко накопичити таку кількість підготовлених військовослужбовців, не перекидаючи резерви з інших напрямків. Проте певна активізація противника на Покровському та Курахівському напрямках все ж таки реально може говорити про підготовку до нових штурмів у Запорізькій області.

"Відновити нові наступальні дії на Запорізькому напрямку вони можуть спробувати, я не заперечую. Але це означатиме, що вони будуть змушені різко посилити контингент і для цього дуже знизити контингент у Криму", — наголосив Тимочко.

Він також підкреслив, що росіяни все частіше почали кидати у бій непідготовлених солдатів, які буквально кілька місяців тому підписали контракт із армією РФ. Зокрема така тенденція спостерігається на Покровському напрямку і свідчить про нехватку у них добре підготованих кадрів.

Нагадаємо, росіяни почали застосовувати нову тактику ударів по Запоріжжю. Вони використовують керовані авіаційні бомби (КАБи), здатні досягати центру міста. Раніше такі бомби застосовувалися лише населеними пунктами ближче до лінії фронту – Оріхово, Гуляйполі, Камишевахе.

Спікер Сил оборони півдня України Владислав Волошин пояснює: "Ворог вніс зміни до конструкції авіаційних бомб, що дозволяє бомбити на більшій відстані від лінії бойового зіткнення. Тепер ці бомби потрапляють прямо до центру міста Запоріжжя".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ворог справді може активізувати бойові дії у Запорізькому напрямку найближчим часом. Про це у своєму телеграм-каналі розповів український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Османом".